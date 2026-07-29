De servir café a trabajar con Nolan: conozca al tico detrás del sonido de 'La Odisea'

Felipe Pacheco lleva más de una década en Los Ángeles. Su trabajo aparece en algunas de las producciones cinematográficas más importantes de los últimos años. Ahora, el nombre del costarricense vuelve a destacar con La Odisea, la nueva película de Christopher Nolan que llegó a los cines de Costa Rica el 16 de julio.

Pacheco trabajó como editor musical en la producción. También participó en Oppenheimer, otro de los grandes éxitos de Nolan. Su carrera incluye además Sinners, película que le permitió convertirse en el primer costarricense nominado al Óscar.

“Hasta hoy en día sí fue por mucho el proyecto más complicado de mi carrera, pero también fue el más satisfactorio”, dijo el costarricense.

La película llevó al equipo musical a buscar una identidad sonora distinta. Nolan no quería una banda basada en la clásica orquesta sinfónica. La propuesta exigió una combinación de instrumentos auténticos de la época con sonidos modernos.

​“En la parte de música, una conversación con Chris, una idea de Chris, era que no quería la clásica orquesta de música”, explicó Pacheco.

La música estuvo a cargo del compositor Ludwig Göransson. El proceso comenzó mucho antes del rodaje. Göransson viajó a distintos países de Europa para grabar instrumentistas y crear una paleta sonora para la película.

El compositor trabajó con sonidos recopilados en países como Albania e Inglaterra. Luego presentó las ideas a Nolan durante el rodaje.

​“Chris y yo y el resto del equipo de edición de música nos enfocamos en cómo editamos esta música que calce a lo que filmó Chris”, detalló.

El editor musical calcula que el trabajo directo con el equipo del compositor involucró a unas cinco personas. La edición musical tuvo tres integrantes. Pacheco compartió esa labor con Alex Gibson y un asistente.

El proceso de edición inicial tomó varios meses. El trabajo total del equipo de música se extendió durante unos seis u ocho meses. El compositor inició su proceso cerca de un año antes del rodaje.

Felipe Pacheco ha trabajado en películas como 'Oppenheimer' y 'Sinners'.

​¿Cómo es trabajar con Christopher Nolan?

La Odisea no es el primer proyecto de Pacheco junto al afamado director. El costarricense también trabajó en Oppenheimer.

Para Pacheco, Nolan es un director muy inteligente y talentoso. También lo describe como una persona con una presencia fuerte dentro del equipo de trabajo.

​“Es una persona intimidante. Obviamente tiene una presencia en el cuarto que todo el mundo respeta. Uno se pone nervioso alrededor de él”, contó.

El costarricense destaca el nivel de concentración del cineasta. Nolan tiene una idea clara de lo que quiere para cada película.

​“Él sabe lo que quiere. En su cabeza tiene toda la película planeada desde el día uno”, explicó.

El trabajo de Pacheco consiste en convertir esa visión en una propuesta musical concreta. El proceso incluye varias revisiones y ajustes.

​“Mi trabajo es lograr manifestar sus pensamientos en el mundo real”, afirmó.

El costarricense considera que trabajar con Nolan también se convirtió en una oportunidad de aprendizaje.

​“Es una ventana muy interesante a la cabeza de él y sus ideas. Él siempre me explica por qué quiere hacer ciertas cosas que nunca se me hubiera ocurrido el porqué”, relató.

Pacheco asegura que esa experiencia le permitió aprender más sobre edición musical. También amplió sus conocimientos sobre cine y sobre la forma en que se construye una película.

​Un proyecto sin precedentes

El editor musical considera que la adaptación del libro de Homero superó a Sinners como el proyecto más ambicioso de su carrera.

​“Yo decía eso de ‘Sinners’ hace un año, pero inmediatamente fue reemplazado por ‘La Odisea’”, dijo entre risas.

La película también representó un reto por sus dimensiones técnicas. Nolan apostó por una producción pensada para una experiencia cinematográfica inmersiva.

Pacheco explica que el tamaño de la sala no cambia el trabajo realizado en la música. El equipo preparó la banda sonora para distintos formatos de exhibición.

​“La ventaja es que eso no cambia. Siempre que la sala sea IMAX, el sonido va a ser IMAX”, señaló.

La mezcla tomó en cuenta las características del formato. El objetivo fue mantener la experiencia sonora en las distintas salas.

​“Nosotros la mezclamos con un sonido de IMAX en mente. Debería sonar igual a como la escuchamos nosotros, la música, los efectos, todo eso”, agregó.

El costarricense también aclara que una sala IMAX de mayor tamaño ofrece una experiencia más inmersiva. La historia y el trabajo sonoro permanecen.

De servir café a trabajar en grandes producciones

La carrera de Pacheco comenzó lejos de los grandes estudios de Hollywood.

El costarricense viajó a Estados Unidos en 2015. Su objetivo inicial era estudiar guitarra y jazz en Berklee, Boston.

Durante su formación descubrió su interés por la música para películas. Luego realizó una pasantía en Los Ángeles. Sus primeros años en la industria incluyeron tareas como servir café y lavar platos. Poco a poco estableció contactos con compositores y profesionales del cine.

​“Fueron muchos años muy duros, trabajando muchas horas”, recordó.

Pacheco encontró su espacio en la edición musical. Define su trabajo como un punto intermedio entre el director y el compositor.

​“Es como un intermedio entre el director y el compositor”, explicó.

Su primera experiencia en una producción de alto nivel llegó con Captain America: Civil War. En ese momento trabajaba como asistente técnico del compositor Henry Jackman.

Durante casi cinco años trabajó junto a Jackman. Esa etapa le permitió conocer el funcionamiento de una producción cinematográfica de gran escala.

Pacheco se encargaba de aspectos técnicos. También manejaba archivos, supervisaba el funcionamiento del estudio y coordinaba reuniones.

El salto profesional fue enorme.

​“Fue muy surreal para mí, pero fue una experiencia muy positiva”, recordó.

Pacheco fue nominado al Óscar por su trabajo en ‘Sinners’.

​El primer tico nominado al Óscar

El reconocimiento internacional llegó con Sinners.

Pacheco integró el equipo de la película dirigida por Ryan Coogler. La producción recibió múltiples nominaciones durante la temporada de premios.

El costarricense se convirtió en el primer tico nominado al Óscar por su trabajo en la cinta.

La noticia llegó de una forma inesperada. Pacheco estaba dormido cuando recibió varias llamadas de su mamá. Al contestar, escuchó la noticia.

​“Te nominaron”, le dijo su madre.

El costarricense tardó unos segundos en comprender lo que estaba ocurriendo.

​“¿Para qué? ¿De qué está hablando?”, recordó.

Después entendió que se trataba de una nominación al Óscar.

Pacheco recuerda ese momento con orgullo. También destaca el honor de representar a Costa Rica en uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica.

‘Sinners’ también fue una apuesta arriesgada

El éxito de Sinners tampoco estaba garantizado.

Pacheco cuenta que el proyecto tenía una propuesta poco convencional. La historia mezclaba varios elementos. También incluía música en vivo y una fuerte apuesta por la autenticidad.

​“Era una historia muy americana, es un concepto muy extraño”, explicó.

El equipo tampoco sabía cuál sería la reacción del público.

​“Todos estábamos muy estresados un poco. Pero todos queríamos la película”, recordó.

El sonidista destaca la relación entre el director Ryan Coogler y su equipo. Describe el grupo como una familia.

La producción también exigió un trabajo intenso. El rodaje se realizó en Nueva Orleans. La música utilizó instrumentos reales.

El resultado sorprendió incluso a quienes trabajaron en la película.

​“No sabíamos que iba a ser la película más nominada de la historia. No sabíamos que iba a ser de las películas culturalmente más reconocidas del año”, afirmó.

​Un consejo para quienes quieren entrar al cine

Pacheco también tiene un mensaje para quienes sueñan con trabajar en la industria cinematográfica.

Su primera recomendación es prepararse.

​“Es un viaje muy complicado, muy cansado. Es un viaje que vale la pena al final de cuentas”, dijo.

También advierte sobre las dificultades para ingresar a la industria.

El costarricense considera que el talento no siempre es suficiente. La industria está saturada. También exige contactos, preparación, personalidad y perseverancia.

Pacheco recomienda conocer personas. También aconseja construir relaciones más allá de la búsqueda de empleo.

​“No solamente buscar trabajo, sino buscar gente que uno quiera ser amigo”, explicó.

El editor musical también considera que los costarricenses tienen una ventaja.