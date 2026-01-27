De PicNic a concierto en solitario: Jogo anuncia regreso de querida banda suramericana

La banda venezolana Rawayana confirmó su regreso a Costa Rica con un concierto en solitario, el próximo 27 de junio en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, como parte de su gira ¿Dónde es el after?, según informaron la productora nacional Jogo y los artistas por medio de su cuenta en Instagram.









Por ahora, la organización no ha revelado información sobre los precios ni la fecha de inicio de venta de entradas.



Rawayana ya es una agrupación conocida por el público costarricense, pues ha participado en varias ediciones de PicNic Fest, donde logró consolidar una fuerte base de seguidores gracias a su estilo fresco y sus presentaciones cargadas de energía.

Su última presentación en el país, y como parte de este festival, fue para el décimo aniversario del evento, en febrero de 2025.

Durante esos festivales, la banda conquistó a los asistentes con canciones como Feriado, Dame un break y Besos ricos, temas que se han convertido en referentes de su carrera y que seguramente formarán parte del repertorio del concierto.

El regreso de los venezolanos marca una nueva etapa en su relación con el público tico, ya que esta vez se presentarán con un show propio, lo que permitirá una experiencia más cercana y completa para quienes han seguido su trayectoria.



