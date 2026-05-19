'De música ligera' volverá a sonar en Costa Rica: esto se sabe del concierto de Soda Stereo

El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) aprobó oficialmente el plan de ventas para el espectáculo público Soda Stereo Tour 2026. La autorización permite la comercialización de entradas y busca proteger los derechos de las personas consumidoras.

El evento será el miércoles 11 de noviembre de 2026, en el Parque Viva a las 7 p. m.

La resolución también avaló una preventa inicial de 9.195 entradas, según la cantidad reportada por la productora, según el oficio N° DAC-DECVP-RE-241-2026.

La producción del concierto estará a cargo de JOGO Mercadeo y Producción S.A., empresa responsable de organizar el evento en Costa Rica.

El MEIC recordó que la venta de boletos solo podrá realizarse mediante la plataforma eticket.cr. Las autoridades indicaron que no se permitirá la comercialización por canales alternativos o no autorizados.

El espectáculo reunirá a Zeta Bosio y Charly Alberti en el escenario. La presentación incluirá una recreación virtual del vocalista Gustavo Cerati, quien murió el 4 de septiembre de 2014, luego de permanecer más de cuatro años en coma tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2010.

La gira revive el legado musical de una de las bandas más influyentes del rock en español. Temas como De música ligera volverán a sonar ante el público costarricense.

Con esta aprobación, Costa Rica se suma al recorrido internacional del espectáculo, casi 12 años después de la muerte de Cerati.