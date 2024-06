‘De Mocedades al Consorcio Sinfónico’ se presenta este fin de semana

La legendaria agrupación El Consorcio ofrecerá dos conciertos en el país, llamados ‘De Mocedades al Consorcio Sinfónico’, este fin de semana en el Teatro Popular Melico Salazar.



Teletica.com conversó con los artistas españoles, quienes dicen que estar en Costa Rica “es estar como en casa”.



“Se siente muy bien estar de vuelta. Costa Rica se ha convertido en el segundo país que más visitamos. Siempre recordamos el grandioso disco que produjimos con la Sinfónica de Costa Rica y estamos encantados de volver a deleitar al público tico”, indicó Iñaki Uranga.



“Nosotros pasamos todos por Mocedades, tenemos más de cinco décadas de historia y siempre se siente bien conectar con el público”, recalcó Carlos Zubiaga.



“Desde que llegué, espero comerme un helado de vainilla tico, que es el mejor del mundo. Siempre llegar a este país se siente bien, no es tan común conectar tanto con el público y acá nos encanta estar. El público participa, se emociona y es una constante de esta región, en México también nos pasa, tienen esa alegría”, acotó Estíbaz Uranga.



En esta ocasión, Amaya Uranga no los acompaña. En su lugar, la talentosa hija de Sergio Blanco y Estíbaz, Allende, cantará con esta agrupación.



“Representar este legado musical, la música española, es una gran responsabilidad. Yo me siento muy honrada de poder cantar con ellos, de cantar estas canciones y de poder interpretarlas a mi manera”, subrayó Allende.



La cita será en el Teatro Popular Melico Salazar, el sábado 29 y domingo 30 de junio, a las 8 p. m., y 6 p. m., respectivamente.



Estas maravillosas voces estarán acompañadas por la Orquesta Universal, bajo la dirección del maestro Alejandro Gutiérrez. Además, el telonero del espectáculo será Rafa Ruiz “El Bomba”, finalista de La Voz España y quien fuera alumno y discípulo de Alejandro Sanz.



El intérprete español está emocionado por deleitar a los ticos con su nuevo sencillo, el cual promocionará en el concierto.



“Es mi segunda vez en el país, me siento agradecido y con mucho respeto. El público va a encontrar una manera de disfrutar y de sentir, no se van a arrepentir de asistir a los conciertos y esta sensibilidad de cantar, que la queremos transmitir al público.

“Este último sencillo se llama ‘El beso que me guardaste’, es un tema muy bonito y es una mezcla entre el flamingo y algo latino”, resaltó Ruiz.

Todavía quedan entradas disponibles por medio de la página eticket.cr.​