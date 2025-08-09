De los creadores de 'El Conjuro': 'La hora de la desaparición' llegó a la pantalla grande

La hora de la desaparición, cinta de horror psicológico y suspenso sobrenatural dirigida por Zach Cregger, reconocido por Barbarian, ya está causando impacto por su intrigante historia.

La película se centra en las consecuencias de la desaparición simultánea de 17 niños en un pequeño pueblo ficticio, Maybrook, y en la desesperada búsqueda de sus familias.

La trama comienza cuando, exactamente a las 2:17 a.m., los menores salen de sus hogares con los brazos extendidos y una expresión vacía, como si una fuerza invisible los guiara. Sin dejar pistas ni señales de su paradero, la desaparición se convierte en un misterio que afecta profundamente a la comunidad.

La historia no solo aborda el hecho en sí, sino también las repercusiones posteriores. Los protagonistas, entre ellos un padre decidido a descubrir la verdad y una maestra llamada Justine Gandy, acusada injustamente, se enfrentan a una comunidad al borde del colapso y a fenómenos cada vez más perturbadores con raíces oscuras y sobrenaturales.

El director Zach Cregger reveló en entrevista con Entertainment Weekly que la inspiración detrás del filme nace de una tragedia personal que lo impulsó a escribir como mecanismo para sobrellevar su dolor, según medios internacionales como Infobae.

Además, su investigación incluyó casos reales de desapariciones infantiles, tales como Madeleine McCann, Etan Patz y los hermanos Sodder, aunque el guion no está basado en una historia real.

La película también explora temas del inconsciente colectivo y teorías conspirativas, como el proyecto MK Ultra y el pánico satánico de los años 80, que marcaron la historia de Estados Unidos con rumores y temores sobre rituales oscuros vinculados a secuestros infantiles.

Julia Garner ofrece una actuación destacada como la maestra Justine, reflejando la presión y culpa que sufre ante una comunidad que busca un culpable a toda costa.

La atmósfera densa y la mezcla de crítica social con elementos de horror metafísico hacen de La hora de la desaparición una propuesta provocadora y tensa desde el primer minuto.

Este filme está en la cartelera de cines nacionales desde el pasado jueves.

Repase aquí el tráiler de la cinta:







