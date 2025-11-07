De las aulas al escenario: Zaú estrena ‘Solteras’ y celebra el fin de año con cumbia

El cantautor liberiano Saúl Carvajal Quesada, conocido artísticamente como Zaú, estrenó su nuevo sencillo Solteras, una cumbia festiva que busca contagiar alegría, baile y libertad en la recta final del año.

El joven previamente escribió y colaboró en Tamarindo junto a Los Ajenos, tema que marcó su entrada en la escena mediática y musical del país.

A sus 22 años, Zaú combina su crecimiento artístico con su trabajo como profesor de Música en el SINEM, donde enseña a niños y jóvenes a interpretar instrumentos y leer música. Esa doble vida entre las aulas y el escenario se ha convertido en parte esencial de su identidad.

Inspirada en mujeres que disfrutan su libertad

El origen de Solteras nació casi por accidente. Zaú cuenta que el coro apareció espontáneamente al llegar al estudio, y que luego la canción tomó forma alrededor de la figura de su hermana, quien representa para él la independencia femenina contemporánea.

“Ella es una mujer soltera, que viaja, que vive tranquila y no necesita que nadie la esté controlando. En ella reconocí a muchas mujeres de hoy, libres y felices. Quise dedicarles una canción para que disfruten su vida y su fiesta este fin de año”.

El lanzamiento en noviembre no es casual: es la época en la que la música bailable se vuelve protagonista en reuniones, salidas y festivales.

“La intención es que noviembre y diciembre se vivan con alegría. 'Solteras' está hecha para bailar”.

La esencia guanacasteca como sello

El sonido festivo del nuevo sencillo sigue la línea de Tamarindo, y reafirma la apuesta del artista por la identidad musical guanacasteca.

“Quiero que Guanacaste siga siendo reconocido por la fiesta, por la música y por la alegría. Esa esencia está en mí y quiero que esté en mi música", agregó

Esa visión también ha guiado su crecimiento, que él describe como un proceso natural, orgánico y sin prisa.

“Después de 'Tamarindo' yo preguntaba: ‘¿Y ahora qué sigue?’. Y los muchachos me dijeron: ‘Disfrutemos el proceso’. Eso nos llevó a 'Solteras'”.

Y mientras su nombre empieza a escucharse en radio y televisión, sus estudiantes también lo viven de cerca.

“Estoy explicando algo en clase y se levanta uno: ‘Profe, yo lo vi en tele’. Me alegra porque mis letras son limpias. Los papás me escriben y me felicitan. Para mí verlos cantar mis canciones es un orgullo enorme”, agregó el joven músico.

Trabaja con estudiantes de 9 a 18 años, quienes lo ven como un ejemplo de disciplina, talento y constancia.

Un sueño que nace en familia

La motivación más profunda de Zaú proviene de su abuelo, músico de toda la vida, quien falleció a inicios de este año.

“Frente a su tumba me prometí que el apellido Carvajal iba a seguir sonando en la música. Él es mi motor”.

Teletica.com le cuestionó hacia dónde se dirige su carrera. No dudó ni un segundo:

“Yo voy a estar nominado a los Grammys.”

Lo dice serio, firme, consciente de que los sueños también se construyen con palabra y trabajo.

Por ahora, los pasos avanzan: escenario por escenario, clase por clase, canción por canción. Y siempre acompañado por su icónico pato amarillo, que usó por primera vez en la colaboración con Los Ajenos y ahora forman parte de su sello personal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zau CR (@zau_cr)

Solteras ya está disponible en todas las plataformas digitales. Vea aquí el video oficial.