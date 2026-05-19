De la tarde a la mañana: ¡Todo Bien! renueva su formato en Teletica Radio

El programa ¡Todo Bien! cambia de horario, ahora estará en la franja matutina de Teletica Radio, 91.5 FM, a partir del lunes 29 de junio, con un formato renovado y más dinámico. Los locutores Victoria Fuentes y Douglas Hernández se reencontrarán con su público original, tras varios años de transmitir en horario vespertino.

Ambos comunicadores aseguraron a Teletica.com que el cambio les llena de ilusión, pues durante casi una década trabajaron en la mañana con el espacio Bésame en la Mañana, donde consolidaron una amplia audiencia. “Estamos súper felices, es un horario que nos llena de muchísima ilusión porque ahí nos conocieron muchos oyentes”, expresó Fuentes.

El nuevo formato tendrá un horario de 7:30 a. m. a 9:30 a. m. e incluirá música, secciones creativas, información del tránsito y entrevistas con un estilo cercano y conversacional. Según Hernández, el objetivo es acompañar a los oyentes en sus traslados matutinos y brindar energía positiva para iniciar el día.

Los locutores agradecieron a la dirección de la emisora por confiar en su talento y destacaron que el regreso a la mañana no fue una petición propia, sino una oportunidad que consideran “una respuesta de Dios”.

Además, adelantaron que el programa conservará su nombre, pero se presentará como “¡Todo Bien! por la mañana”, con un rediseño gráfico y un aire más fresco.

Con este cambio, Teletica Radio fortalece su programación matutina al ofrecer un espacio cargado de energía, positivismo y cercanía con la audiencia.