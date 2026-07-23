De la mitología a la cima de la taquilla: reseña de 'La Odisea'

La esperada adaptación cinematográfica de La Odisea, dirigida por Christopher Nolan, comenzó su recorrido en la gran pantalla con un éxito rotundo.

La producción, protagonizada por Matt Damon y respaldada por un elenco de primer nivel integrado por Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya y Robert Pattinson, no solo lideró la taquilla en Norteamérica durante su fin de semana de estreno, sino que también despertó un intenso debate sobre la reinterpretación de uno de los relatos más influyentes de la literatura clásica.

Antes de su estreno, la cinta fue blanco de críticas y comentarios anticipados. Sin embargo, Nolan restó importancia a esas valoraciones y defendió que la película debía ser juzgada únicamente después de ser vista por el público.

La respuesta de los espectadores terminó respaldando al cineasta: la producción recaudó $124,5 millones en Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana, mientras que en los mercados internacionales sumó otros $139 millones, para un total de $263,5 millones, según datos de Exhibitor Relations. La cifra supera el presupuesto estimado de $250 millones, consolidando el filme como uno de los mayores éxitos cinematográficos del año.

La película también ha generado una positiva respuesta entre los aficionados al cine en Costa Rica, quienes disfrutaron de la experiencia. El fanático José Corrales aseguró que la producción superó ampliamente sus expectativas, al destacar que, aunque conocía la historia original, la narrativa logró sorprenderlo desde los primeros minutos.

A su criterio, Nolan consiguió mostrar un lado más humano de Odiseo y hacer que el espectador se sintiera parte de la travesía, sin que la elección del elenco afectara la construcción de los personajes o el desarrollo de la historia.

​"Eso es precisamente lo que hace que la película se destaque: no viene a contarte la historia, sino a hacerte sentir parte de ella. Realmente se disfruta mucho. Aun cuando conoces la historia y crees saber qué va a pasar y cómo termina, logra sorprenderte y atraparte como si la estuvieras viendo por primera vez. "En cuanto a la elección de algunos actores para interpretar ciertos personajes, no creo que sea algo que afecte de ninguna manera la narrativa, la construcción de la historia ni la imagen que puedas tener sobre cómo son o deberían ser los personajes. "Y lo digo desde un punto de vista imparcial. La historia fluye y se desarrolla de forma natural; los acontecimientos avanzan adecuadamente y la actuación de todo el elenco es apropiada y consistente. No encontré ningún problema en la interpretación de los personajes, por lo que puedes disfrutar la película sin reservas", afirmó a Teletica.com el vecino de Cartago.

Por su parte, Eva Luna Castillo, quien asistió a la premiere, resaltó el trabajo realizado en el apartado técnico.

​"Los efectos de sonido provocaron que uno sea parte de la película, el sentir de los personajes, la tensión y el alivio de los acontecimientos. La estimulación visual como sonora fue increíble se siente la crudeza de emociones en cada escena. Los efectos especiales también destacaron en la asombrosa experiencia que fue ver esta película y sobretodo en el cine", destacó la joven.

Otra asistente fue Silvia Corrales, quien también elogió la adaptación, al considerar que condensar una obra como La Odisea en apenas tres horas representaba un desafío de gran magnitud. En su opinión, Nolan logró plasmar los momentos más épicos del relato gracias a una sobresaliente dirección artística, una banda sonora envolvente, una fotografía de alto nivel y escenas de batalla que mantienen al espectador inmerso en la historia.

​"No es indispensable haber leído el poema de Homero para comprender la película, aunque conocer tanto La Ilíada como La Odisea permite apreciar con mayor profundidad los múltiples detalles de la producción", concluyó la vecina de Santa Ana.

Con un sólido desempeño en la taquilla internacional y una recepción favorable por parte del público, La Odisea continúa estableciendo récords de recaudación y superando a producciones de gran renombre como Toy Story 5, Minions & Monsters y Moana, consolidándose como uno de los fenómenos cinematográficos más importantes del año y reafirmando a Christopher Nolan como uno de los directores más influyentes de la actualidad.

