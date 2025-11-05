De la medicina al micrófono: “Tuti”, la joven que transformó su aislamiento en un álbum

A sus 20 años, Jimena Rodríguez, conocida artísticamente como “Tuti”, ha logrado lo que muchos artistas tardan años en alcanzar: más de 30 canciones, una sólida base de seguidores y un nuevo álbum que refleja su proceso más personal y vulnerable.

Aunque nunca planeó dedicarse a la música, la vocación artística la llevó a dejar la medicina para seguir su verdadera pasión. En una de sus primeras entrevistas como artista emergente en Teletica.com , reveló cómo pasó de estudiar medicina a convertirse en una de las voces emergentes más prometedoras del país.





Admite que ha sido un proceso cambiante, pero lo disfruta y destacó que ha encontrado apoyo en su familia y amigos, entre ellos su prima, la artista nacional Fátima Pinto , quien le recomendó "hacer prensa nacional".