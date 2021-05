De la farándula a la conquista del voto en México

México, México | De Paquita la del Barrio -famosa por su himno al despecho "Rata de dos patas"- a la ex-Miss Universo Lupita Jones, celebridades mexicanas buscan el favor popular en las elecciones intermedias del próximo domingo.



Se trata de una bien ensayada estrategia de partidos que aprovechan la popularidad de personajes de la farándula y el deporte para aumentar su caudal electoral.



Ya lo habían hecho con figuras como la diva del cine Silvia Pinal, quien fue diputada, o el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, actual gobernador de Morelos (centro). Los resultados no siempre fueron buenos, opina el analista José Antonio Crespo.



"El problema es cuando los ponen de alcaldes o gobernadores. Si son diputados no hacen mucho daño, solo levantan la mano, no toman decisiones importantes", dijo Crespo a la AFP.



Aquí algunas personalidades que participan en el proceso para elegir a los diputados federales, 15 de 32 gobernadores y miles de cargos locales.



"Rata inmunda"

Paquita la del Barrio, nombre artístico de Francisca Viveros, busca a los 74 años ser diputada en su natal Veracruz (este) con el partido de centro Movimiento Ciudadano.



Dice que lo hace impulsada "por amor" a su tierra y "a su gente", aunque fue cantando al desamor que ganó fama, especialmente con "Rata de dos patas" (2004), un desahogo ranchero colmado de insultos.



"Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho, maldita sabandija, alimaña (...) ¡cuánto daño me has hecho!", dice la composición de Manuel Toscano, quien afirma haberse inspirado en un expresidente mexicano.



Pero en voz de Paquita es un tributo al desengaño con decenas de millones de vistas en YouTube.



A la candidata, quien durante sus recorridos canta con la gente, le despreocupa su inexperiencia política. "Hay personas atrás de mí que son las que me van a enseñar cómo manejar este asunto".



Más que una corona

"No soy una figura que se ha quedado estática con una corona en la cabeza", presume María Guadalupe Jones, de 53 años, primera mexicana en ganar Miss Universo en 1991.

Empresaria de concursos de belleza, de carácter firme, quiere ser gobernadora de Baja California (norte) por la alianza opositora PRI-PAN-PRD.

Dirige el certamen que seleccionó a Andrea Meza, actual Miss Universo, aunque su rol empresarial ha estado marcado por controversias pues algunas concursantes la acusan de maltratarlas tras bambalinas.



Su rival en la contienda, Jorge Hank, la tacha de "basura", pero ella asegura haber neutralizado los intentos por "minimizar" su aspiración.



Según la prensa, los ataques motivaron que el PRI trasladara su apoyo a Hank, pero Jones reafirmó su candidatura con un sucinto "palabra de mujer".



"No tengo arraigadas las malas mañas de otros", comentó a AFP sobre su aterrizaje en la política.



Talento en silencio

Biby Gaytán levantó suspiros cuando de adolescente integró la popular banda Timbiriche, para luego ser fugazmente uno de los rostros más bellos de las telenovelas.



En 1994, con 22 años, se casó con el también cantante y actor Eduardo Capetillo, lo que significó su retiro. La prensa rosa atribuye ese alejamiento a un supuesto carácter machista del marido.



Con cinco hijos, Silvia, su verdadero nombre, busca ser alcaldesa del acomodado municipio de Ocoyoacac (Estado de México, centro) con el conservador PAN.



Pero sus simpatizantes y fans se han quedado con las ganas de verla pues Gaytán, que conserva intacto su atractivo, prácticamente no ha hecho campaña y sólo aparece en redes sociales sin tocar asuntos políticos.



"¡Miéntame la madre!"

Alfredo Adame, antaño galán de culebrones, se define como un "jubilado de la televisión" y ahora pretende ser diputado federal, aunque en 2018 fracasó en la carrera por una alcaldía capitalina.



Su campaña ganó visibilidad por altercados con transeúntes cuando repartía propaganda. "¡Tú también, 'chinga' a tu madre!", espetó.



La frase fue adoptada con humor por usuarios de redes sociales que le piden ahora que los insulte.



'¡Adame, miéntame la madre!", dicen. Sonriente, el también presentador los complace en videos virales.



"Prefiero ser un ciudadano indignado que levante la voz y no un político pusilánime", declaró a AFP.