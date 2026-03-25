De 'Got Talent España' a La Sabana: Sebas Guillem dará concierto gratuito este miércoles

El cantante nacional Sebas Guillem ofrecerá un concierto gratuito este miércoles 25 de marzo a las 7:30 p.m. en la tarima principal del Parque Metropolitano La Sabana, como parte del Festival Internacional de las Artes 2026 (FIA).

El espectáculo marca un momento clave en la carrera del artista, quien recientemente alcanzó notoriedad internacional tras obtener el Pase de Oro en Got Talent España, convirtiéndose en el primer costarricense en lograrlo. Su presentación en el FIA se da justo en medio de su participación en el programa, antes de disputar las semifinales.

Este concierto será su primer encuentro masivo con el público costarricense luego de su aparición televisiva en España, donde interpretó Joy, tema dedicado a su hermano fallecido en 2023. La actuación conmovió tanto al jurado como a la audiencia, al punto de asegurarle el pase directo a la siguiente fase del concurso.

Antes de este salto internacional, Guillem ya contaba con una trayectoria consolidada en el país. El artista dejó su carrera como profesor de inglés para dedicarse por completo a la música, y durante la pandemia conectó con miles de seguidores a través de transmisiones en vivo. Además, logró agotar funciones en el Teatro Nacional y participó como telonero en conciertos de Juan Luis Guerra.

El Festival Internacional de las Artes 2026 reúne este año a más de 450 artistas de 12 países y contempla más de 70 actividades culturales en distintos puntos de San José. En su programación destacan figuras internacionales como Ivy Queen, Mau y Ricky, Fonseca y Ovy On The Drums, junto a talentos nacionales como Debi Nova y Felipe Fournier.

Guillem, de 29 años, ha construido su propuesta musical entre el indie pop, el jazz y el folk, con letras íntimas en inglés y español. Entre sus temas destacan Joy, So Long, Day by Day, Huracán, Vamos Otra Vez y En Mis Sueños.



