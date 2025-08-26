De ‘Enchanted’ al “sí”: Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

Taylor Swift y Travis Kelce confirmaron oficialmente que se casarán tras dos años de noviazgo.

La noticia fue compartida este martes mediante una publicación conjunta en Instagram, en la que ambos lucen sonrientes, rodeados de flores y con un anillo de diamantes en primer plano.

​“Su profesora de inglés y su profesor de gimnasia se casan”, escribieron Swift y Kelce, acompañando el mensaje con una serie de fotografías que rápidamente se hicieron virales.

La revelación generó gran revuelo entre los fanáticos de la artista y del jugador de los Kansas City Chiefs, quienes inundaron el post con mensajes de felicitación y celebraron que la relación haya dado un paso tan significativo.

El romance entre Swift, una de las artistas más influyentes del panorama musical, y Kelce, estrella de la NFL, se convirtió en uno de los vínculos más seguidos por la prensa internacional desde que fue confirmado públicamente en 2022.

