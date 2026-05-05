De componer para otros a cantar: el salto del puertorriqueño Letra

Evan Joel Villanueva Rosado, conocido artísticamente como Letra ‘La tinta en sangre’, vino al país desde Puerto Rico con la intención de dar a conocer sus canciones.

Recientemente dio un salto en su carrera: pasó de ser compositor a cantante. En entrevista con Teletica.com, explicó cómo ha sido dar el paso de escribir para algunos de los artistas más reconocidos de música urbana en su país a ponerle voz a sus propias letras.

El artista busca dejar su huella en la música urbana y consolidar a Puerto Rico en el hip hop mundial.

Esto fue lo que nos contó:

¿Qué cambió a nivel personal y creativo para tomar la decisión de pasar de ser escritor a ser intérprete?

Siempre lo tuve en mi corazón, siempre lo vi como una meta. Me estuve preparando con la composición, abrí puertas y ahora estamos en la pantalla, como dicen por ahí.

Su propuesta busca rescatar las raíces del hip hop con un enfoque más consciente. ¿Cómo define ese balance entre lo comercial del género urbano y su mensaje?

Yo pienso que ambas cosas son necesarias. La creatividad está en uno. Hay que mantener ese balance: saber hacer música para el barrio, un poco más cruda, y también hacer música limpia para otro tipo de público.

Usted ha trabajado con nombres como Lyan o Jowell & Randy. ¿Qué aprendizajes obtuvo de esas colaboraciones que hoy aplica en su proyecto como solista?

Ha sido un privilegio, primero que nada. Tengo el honor de haber trabajado como compositor junto a varios de ellos y eso me dio hambre. Ahora, como cantante, también me han apoyado; viene un remix importante por ahí.

Todo lo que aprendí como compositor, lo estoy aplicando ahora como artista.

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Si tuviera que explicarle a alguien que nunca ha escuchado su música, ¿cómo describiría sus letras y el mensaje que quiere transmitir?

Yo me identifico mucho porque no repito. Siempre trato de no decir lo que otros han dicho, y si lo digo, es porque no lo he escuchado antes.

Mi música es conceptual, siempre tiene algo que decir. No voy a rimar por rimar: siempre busco que el oyente reciba un mensaje, ya sea en música comercial o en música de barrio.

¿Qué hay en Puerto Rico para que surjan tantos artistas?

Allá está el sazón, está la musa. Nosotros nacimos con eso y el reguetón nos sale natural.

Puerto Rico es pequeño y hay estudios por todo lado, llenos de artistas. Es un ambiente competitivo, pero el que logra pegarse en Puerto Rico, se pega en el mundo.