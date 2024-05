¿'De Cero' ha sido un éxito? El video de Elena Correa se ha reproducido casi 92 mil veces

La nueva canción de Elena Correa 'De Cero' se estrenó el pasado 13 de abril, y en menos de un mes el video ya suma casi 92 mil reproducciones en YouTube y 8.500 en Spotify.



Con esto, Correa supera el famoso tema 'A mover el bam bam', de la cantante costarricense Melissa Mora, que fue estrenado en setiembre del 2013 y en 11 años ha tenido 25.414 visualizaciones en YouTube.



Pese a ello, la ex Miss Costa Rica no pasa la marca impuesta por Bryan Ganoza, quien tiene un total de 2.308.000 reproducciones en YouTube, con su canción 'El triangulo'.



La modelo ya había hecho una canción anteriormente. Su primer sencillo 'No soy mala, no soy buena' se estrenó hace 2 años, pero no fue tan viral como 'De Cero'.



La nueva canción habla de las segundas oportunidades, y muchos seguidores relacionan la letra del single con la supuesta reconciliación con su esposo, el empresario Carlos Rodríguez.



La intérprete no ha confirmado esto, pero sí ha expresado estar contenta por el alcance de su música. Hace unos días en una entrevista con Teletica.com señaló que espera estrenar nueva música este 2024.