De cantar para 5.000 a conquistar multitudes: Nodal revive su primera vez en Costa Rica

El regreso de Christian Nodal a Costa Rica en el PicNic Fest no solo estuvo marcado por un repertorio de éxitos, sino también por la nostalgia. El cantante mexicano evocó su primera visita al país, una experiencia que —asegura— sigue definiendo su relación con el público tico.

“ La primera vez que vine era para 5.000 personas y terminó siendo para 15.000. No supe cómo ni en qué momento ”, recordó Nodal, al tiempo que comparó ese momento con su actualidad artística.

“ Fue mi primer show grande solo… Costa Rica fue la primera vez que me puso ese reto ”.

Años después, el escenario es distinto, pero la respuesta del público se mantiene. Durante su presentación, miles de asistentes corearon cada tema, confirmando esa conexión que el propio artista describe como especial.

“La actitud del público es hermosa, cómo corean, cómo se entregan… eso es lo más lindo de acá”, afirmó.

El show, adaptado al formato de festival, representó un desafío para el mexicano, acostumbrado a conciertos de larga duración.

​“Normalmente son dos horas y media o tres… hoy era una hora quince”, explicó. Sin embargo, lejos de ser una limitación, el cantante optó por una fórmula directa: “Vamos a cantar los hits, los himnos”.

Y así fue. La presentación se convirtió en un recorrido por los temas más representativos de su carrera, con momentos especialmente intensos como Adiós Amor, canción que —según el propio Nodal— “siempre es la más especial, y aquí en Costa Rica se corea muy rico”.

El artista también aprovechó para agradecer el respaldo de sus seguidores, quienes lo han acompañado desde el inicio de su carrera.

​“Los amo mucho, muchas gracias por todo el apoyo… los llevo siempre en mi pecho”, expresó.

Con un show breve pero contundente, y con el peso de sus propias palabras, Nodal dejó claro que su historia con Costa Rica no es reciente, sino una relación que comenzó como un reto inesperado y que hoy se consolida con cada presentación.

Repase la entrevista completa aquí:





















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