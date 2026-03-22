De 'Beautiful' a 'Perfect' y luego 'Adiós Amor': PicNic 2026 vibró en su segunda fecha

Desde temprano, el Centro de Eventos Pedregal dejó de ser un recinto para convertirse en un universo de música para todos los gustos. A la 1:00 p. m., cuando el sol todavía estaba con fuerza, los primeros acordes comenzaron a dibujar la ruta de un día que prometía no tener pausas.



En la tarima Picnic, la tarde tuvo acento urbano. Tapón abrió el camino, seguido Lunay, quien puso a perrear a la multitud con temas como Soltera y Todo o nada.

Mientras Jhayco adentraba en el reguetón con Dakiti, Mora sumaba su vibra melancólica con Memorias.



El salto generacional llegó con Enanitos Verdes, que transformó el atardecer en nostalgia pura con Lamento boliviano, justo antes de que Bomba Estéreo encendiera la energía con su mezcla psicodélica y tropical.

La noche empezó a dividirse entre tarimas, como si el festival ofreciera múltiples realidades al mismo tiempo. En Stage Jogo, VOODOO y Sonámbulo marcaron el pulso alternativo de la tarde, mientras que en Hideout, nombres como Sonia Sol, AZN-L y Corina Smith ofrecían un refugio sonoro más íntimo pero igual de vibrante.

El público se movía: algunos corrían entre escenarios para no perderse a Orihshas, otros se quedaban firmes esperando a Juanes, quien convirtió a las 7:27 p.m. tomó el stage y convirtió A Dios le pido en un himno colectivo que retumbó más allá de las luces.

Pasadas las 8:00 p.m., el tiempo pareció detenerse para los fanáticos del pop de los 90. Christina Aguilera apareció en escena y el festival alcanzó uno de sus puntos más altos. Beautiful no fue solo una canción: fue un momento suspendido, una multitud cantándose a sí misma, además del tema más sonado en los últimos días: Genie in a bottle.

Pero PicNic no se detiene. Mientras en una tarima sonaban baladas, en otra explotaba la energía pop punk de Simple Plan con Perfect, coreada como si los 2000 nunca se hubieran ido.

Y cuando la noche ya pesaba en los ojos, Christian Nodal apareció como el último acto de la tarima principal. Adiós Amor sonó distinta bajo ese cielo: más intensa, más colectiva.

La madrugada tomó un tono más urbano y eléctrico. Bryant Myers encendió la noche con su flow, seguido por Trueno, que convirtió Dance Crip en un salto colectivo. Luego, Danny Ocean preparó el cierre emocional con Me Rehúso, mientras parejas se abrazaban y otros grababan los últimos minutos.



En paralelo, el espacio Klandestino mantiene su propia fiesta con karaokes, DJs y sets continuos, demostrando que en Picnic siempre hay otra historia sucediendo a pocos metros.



Así fue la segunda fecha de Picnic 2026: no un concierto, sino muchos. No una sola emoción, sino miles ocurriendo al mismo tiempo. Un lugar donde cada quien encontró su canción… y la cantó como si fuera la última de la noche.





