EN VIVO
Clock

de HS

Entretenimiento

De AC/DC a Selena: los 68 "covers" que marcaron la gira de Dua Lipa

Durante año y medio de Radical Optimism Tour, la artista sorprendió con versiones especiales en cada parada y un emotivo adiós en Ciudad de México ante miles de fanáticos.

Dua Lipa. AFP
Dua Lipa. AFP
Por Daniel Jiménez 9 de diciembre de 2025, 9:30 AM

La artista Dua Lipa puso recientemente punto final al Radical Optimism Tour, su gira mundial de año y medio y 92 espectáculos en todo el mundo.

La cantante sorprendió a cada uno de los países que visitó con covers, incluso en Latinoamérica.

"Qué vida. Qué alegría. Gracias Radical Optimism por el año y medio más satisfactorio. 92 espectáculos desde mayo pasado ~ alrededor del mundo con los mejores!!!! Gracias Ciudad de México por tu amor y energía, y por tenernos tres noches. Agradecido más allá de lo creíble. Todavía digiriendo ~ podría llevarme un segundo... pero por ahora gracias y los quiero mucho!!!!! ¡¡¡RADICAL OPTIMISM PARA SIEMPRE!!!", escribió Dua en un post de Instagram tras su último show el pasado fin de semana.

Acá puede ver la lista de los 68 covers que cantó Dua Lipa:

1. 17 de marzo de 2025 - Melbourne: "Highway to Hell" de AC/DC

2. 19 de marzo de 2025 - Melbourne: "Torn" de Natalie Imbruglia

3. 20 de marzo de 2025 - Melbourne: "Can't Get You Out of My Head" de Kylie Minogue

﻿﻿﻿4. 22 de marzo de 2025 - Melbourne: "Rush" de Troye Sivan (con Sivan)

﻿﻿﻿5. 23 de marzo de 2025 - Melbourne: "Riptide" de Vance Joy (con Vance Joy)

6. 26 de marzo de 2025 - Sydney: "Never Tear Us Apart" de INXS

7. ﻿﻿﻿28 de marzo de 2025 - Sydney: "The Less I Know the Better" de Tame
Impala (con Kevin Parker)

8. ﻿﻿﻿29 de marzo de 2025 - Sydney: "Big Jet Plane" de Angus & Julia Stone (con Angus Stone)

9. ﻿﻿﻿2 de abril de 2025 - Auckland: "Royals" de Lorde

﻿﻿﻿﻿10. 4 de abril de 2025 - Auckland: "Don't Dream It's Over" de Crowded House (con Neil Finn)

﻿﻿﻿﻿11. 11 de mayo de 2025 - Madrid: "Héroe" de Enrique Iglesias

12.12 de mayo de 2025 - Madrid: "Me Gustas Tú" de Manu Chao

13. 15 de mayo de 2025 - Lyon: "Dernière danse" de Indila

14.16 de mayo de 2025 - Lyon: "Get Lucky" de Daft Punk

15. 19 de mayo de 2025 - Hamburg: "99 Luftballons" de Nena

16. 20 de mayo de 2025 - Hamburg: "Wind of Change" de Scorpions

17. 23 de mayo de 2025 - París: "Moi... Lolita" de Alizée

18. 24 de mayo de 2025 - París: "Be My Baby" de Vanessa Paradis

19. 27 de mayo de 2025 - Praga: "Na ostrí noze" de Ewa Farna

20. 28 de mayo de 2025 - Praga: "Na ostrí noze" de Farna (con Farna)

21. 31 de mayo de 2025 - Munich: "Forever Young" de Alphaville

22. 1 de junio de 2025 - Munich: "Stolen Dance" de Milky Chance

23. 3 de junio de 2025 - Amsterdam: "Bloed, zweet en tranen" de André Hazes

24. ﻿﻿﻿﻿7 de junio de 2025 - Milan: "A far l'amore comincia tu" de Raffaella Carrà

25.﻿﻿﻿﻿ 11 de junio de 2025 - Antwerp: "Sensualité" de Axelle Red

26. 12 de junio de 2025 - Antwerp: "Un jour je marierai un ange" de Maere (con Maere)

27. 20 de junio de 2025 - Londres: "Virtual Insanity" de Jamiroquai (con Jay Kay)

28. ﻿﻿﻿﻿21 de junio de 2025 - Londres: "360" de Charli XCX (con Charli XCX)

29. ﻿﻿﻿﻿24 de junio de 2025 - Liverpool: "Valerie" de Zutons (con Dave McCabe)

30. 25 de junio de 2025 - Liverpool: "Hey Jude" de The Beatles

31. 27 de junio de 2025 - Dublin: "Nothing Compares 2 U" de Sinéad O'Connor

32. 1 de agosto de 2025 - Pristina: "Era" de Gjurmët (con Dukagjin Lipa)

33. 1 de septiembre de 2025 - Toronto: "I'm Like a Bird" de Nelly Furtado

34. 2 de septiembre de 2025 - Toronto: "Name of God" de Mustafa the Poet (con Mustafa the Poet)

35. 5 de septiembre de 2025 - Chicago: "Ain't Nobody" de Rufus and Chaka Khan (con Chaka Khan)

36. 6 de septiembre de 2025 - Chicago: "September" de Earth, Wind & Fire

37. 9 de septiembre de 2025 - Boston: "I Don't Want to Miss a Thing" de 
Aerosmith

38. 10 de septiembre de 2025 - Boston: "Bad Girls" de Donna Summer

39. 13 de septiembre de 2025 - Atlanta: "Hey Ya!" de Outkast

40. 14 de septiembre de 2025 - Atlanta: "No Scrubs" de TLC

41. 17 de septiembre de 2025 - Nueva York: "No One" de Alicia Keys

42. 18 de septiembre de 2025 - Nueva York: "One Way or Another" de Blondie

43. 20 de septiembre de 2025 - Nueva York: "Le Freak" de Chic (con Nile Rodgers)

﻿﻿﻿﻿44. 21 de septiembre de 2025 - Nueva York: "It Ain't Over 'til It's Over" de Lenny Kravitz (con Kravitz)

45. ﻿﻿﻿﻿26 de septiembre de 2025 - Miami: "Conga" de Miami Sound Machine

46. ﻿﻿﻿﻿27 de septiembre de 2025 - Miami: "One Last Time" de Ariana Grande

47.30 de septiembre de 2025 - Dallas: "Since U Been Gone" de Kelly Clarkson

48. ﻿﻿﻿﻿1 de octubre de 2025 - Dallas: "Beyond" de Leon Bridges (con Bridges)

﻿﻿﻿﻿49. 4 de octubre de 2025 - Los Angeles: "The Chain" de Fleetwood Mac

50.5 de octubre de 2025 - Los Angeles: "California Dreamin'" de The Mamas & the Papas

51.7 de octubre de 2025 - Los Angeles: "All Night Long (All Night)" de Lionel Richie (con Lionel Richie)

52. 8 de octubre de 2025 - Los Angeles: "Don't Speak" de No Doubt (con
Gwen Stefani)

53. 11 de octubre de 2025 - San Francisco: "Piece of My Heart" de Big Brother and the Holding Company

54.12 de octubre de 2025 - San Francisco: "Wake Me Up When September Ends" de Green Day (con Billie Joe Armstrong)

55. 15 de octubre de 2025 - Seattle: "The Story" de Brandi Carlile (con Brandi Carlile)

56.16 de octubre de 2025 - Seattle: "I Will Follow You into the Dark" de Death Cab for Cutie (con Ben Gibbard)

57.7 de noviembre de 2025 - Buenos Aires: "De Música Ligera" de Soda 
Stereo

58. 8 de noviembre de 2025 - Buenos Aires: "Tu Misterioso Alguien" de
Miranda!

59.11 de noviembre de 2025 - Santiago: "Tu falta de querer" de Mon Laferte

60. 12 de noviembre de 2025 - Santiago: "El Duelo" de La Ley

61.15 de noviembre de 2025 - São Paulo: "Magalenha" de Carlinhos Brown (con Brown)

62.15 de noviembre de 2025 - São Paulo: "Margarida Perfumada" de
Timbalada (con Brown y Caetano Veloso)

63. 22 de noviembre de 2025 - Rio de Janeiro: "Mas que nada" de Jorge Ben

64. 25 de noviembre de 2025 - Lima: "Cariñito" de Los Hijos del Sol (con
Mauricio Mesones)*

65. 28 de noviembre de 2025 - Bogotá: "Antología" de Shakira *

66. 1 de diciembre de 2025 -México: "Besame mucho"

67. 2 de diciembre de 2025- México: "Oye Mi Amor" ft Fer 
Olvera de Maná

68. 5 de noviembre de 2025- México: "Amor Prohibio" de Selena 
Quintanilla

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas