De AC/DC a Selena: los 68 "covers" que marcaron la gira de Dua Lipa
Durante año y medio de Radical Optimism Tour, la artista sorprendió con versiones especiales en cada parada y un emotivo adiós en Ciudad de México ante miles de fanáticos.
La artista Dua Lipa puso recientemente punto final al Radical Optimism Tour, su gira mundial de año y medio y 92 espectáculos en todo el mundo.
La cantante sorprendió a cada uno de los países que visitó con covers, incluso en Latinoamérica.
"Qué vida. Qué alegría. Gracias Radical Optimism por el año y medio más satisfactorio. 92 espectáculos desde mayo pasado ~ alrededor del mundo con los mejores!!!! Gracias Ciudad de México por tu amor y energía, y por tenernos tres noches. Agradecido más allá de lo creíble. Todavía digiriendo ~ podría llevarme un segundo... pero por ahora gracias y los quiero mucho!!!!! ¡¡¡RADICAL OPTIMISM PARA SIEMPRE!!!", escribió Dua en un post de Instagram tras su último show el pasado fin de semana.
Acá puede ver la lista de los 68 covers que cantó Dua Lipa:
1. 17 de marzo de 2025 - Melbourne: "Highway to Hell" de AC/DC
A que no esperabas cruzarte con una Dua Lipa cantando "Highway To Hell" de AC/DC pic.twitter.com/j5JQK6WtwL— HISPA (@hispaok) March 17, 2025
2. 19 de marzo de 2025 - Melbourne: "Torn" de Natalie Imbruglia
DUA LIPA COVERING TORN BY AVA MAX OMG #RadicalOptimismTour pic.twitter.com/karo0Z5fW9— Kacper 🌊🦈 (@lipanomula) March 19, 2025
3. 20 de marzo de 2025 - Melbourne: "Can't Get You Out of My Head" de Kylie Minogue
Dua Lipa cantando Can’t Get You Out of My Head de Kylie Minogue en su 3a noche en Melbourne ❤️ pic.twitter.com/vbt7d1dRZZ— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) March 20, 2025
4. 22 de marzo de 2025 - Melbourne: "Rush" de Troye Sivan (con Sivan)
Dua Lipa et Troye Sivan chantent "Rush" sur la scène du #RadicalOptimismTour.— DUA LIPA FRANCE (@Dualipa_france) March 22, 2025
pic.twitter.com/C2UFuY1r9y
5. 23 de marzo de 2025 - Melbourne: "Riptide" de Vance Joy (con Vance Joy)
📹 | @vancejoy is tonight’s special guest! He and @DUALIPA are performing “Riptide” #ROTourMelbourne (Via xanthemcnail) pic.twitter.com/IV3RR84jbu— Dua Lipa Media (@STUDlO2054) March 23, 2025
6. 26 de marzo de 2025 - Sydney: "Never Tear Us Apart" de INXS
Dua lipa hizo el cover “Never Tear Us Apart” de la banda INXS en Sydney, Australia!pic.twitter.com/FZz4tkTEOY— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) March 26, 2025
7. 28 de marzo de 2025 - Sydney: "The Less I Know the Better" de Tame
Impala (con Kevin Parker)
🥹💫 Dua Lipa invitó a Kevin Parker a interpretar juntos “The Less I Know The Better” en el marco de su gira “Radical Optimism” en Sidney.— Indie Hoy (@indiehoy) March 28, 2025
💬 “Puedo cantar una de mis canciones favoritas con uno de mis artistas favoritos”, comentó Dua sobre Parker. pic.twitter.com/ttbA3edsbW
8. 29 de marzo de 2025 - Sydney: "Big Jet Plane" de Angus & Julia Stone (con Angus Stone)
Dua Lipa performing a cover of “Big Jet Plane” with Angus Stone at #ROTourSydney pic.twitter.com/Th0saqFrVU— Update Dua Lipa (@updatedlipa) March 29, 2025
9. 2 de abril de 2025 - Auckland: "Royals" de Lorde
📹 | @DUALIPA performing “Royals” by @lorde as tonight’s cover song at #ROTourAuckland! pic.twitter.com/Me8ay82SW1— Dua Lipa Media (@STUDlO2054) April 2, 2025
10. 4 de abril de 2025 - Auckland: "Don't Dream It's Over" de Crowded House (con Neil Finn)
Dua lipa y su canción sorpresa en Nueva Zelanda “Don’t dream it’s over” de Crowded House con Neil Finn como invitado!pic.twitter.com/iZFDoyqj0l— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) April 4, 2025
11. 11 de mayo de 2025 - Madrid: "Héroe" de Enrique Iglesias
Heroe x Dua Lipa ❤️— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) May 12, 2025
🎥 goddesslipaa ✨ pic.twitter.com/i4n9YoGDpG
12.12 de mayo de 2025 - Madrid: "Me Gustas Tú" de Manu Chao
Dua Lipa cantando "Me gustas tú" de Manu Chao, en la segunda noche de #RadicalOptimismTour en Madrid, España.pic.twitter.com/B0xc8wlOZB— Dua Lipa México (@dualipamexico) May 12, 2025
13. 15 de mayo de 2025 - Lyon: "Dernière danse" de Indila
Pour son premier show en France, Dua Lipa a interprété « Dernière Danse » de Indila🕺 pic.twitter.com/5lH3G5NvHw— Gentsu (@gentsufr) May 19, 2025
14.16 de mayo de 2025 - Lyon: "Get Lucky" de Daft Punk
Dua lipa haciendo cover de Daft Punk “Get Lucky” @ Lyonpic.twitter.com/wnZKBCPzNg— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) May 16, 2025
15. 19 de mayo de 2025 - Hamburg: "99 Luftballons" de Nena
Dua Lipa cantando “99 luftballons” de nena en ALEMÁN el día de hoy! 🤯❤️— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) May 20, 2025
pic.twitter.com/eksId2mGT6
16. 20 de mayo de 2025 - Hamburg: "Wind of Change" de Scorpions
Dua Lipa performing “Wind Of Change” by Scorpions in Hamburg, Germany— DuaLipaWears (@DuaLipaWears) May 21, 2025
Night 2 - 20/05 #RadicalOptimismTour
📷 danielxschuhmacher pic.twitter.com/7RpzspIQjX
17. 23 de mayo de 2025 - París: "Moi... Lolita" de Alizée
Le premier Surprise Song de Dua Lipa à Paris La Défense Arena est « Moi... Lolita,— Paris La Défense Arena (@ParisLaDefArena) May 23, 2025
d’Alizée » ! 🤯 pic.twitter.com/rp46H2hjpI
18. 24 de mayo de 2025 - París: "Be My Baby" de Vanessa Paradis
Dua Lipa canta “Be My Baby” by Vanessa Paradis en su NOCHE 2 en Francia! ✨😍— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) May 24, 2025
pic.twitter.com/iAhTEQ6KUn
19. 27 de mayo de 2025 - Praga: "Na ostrí noze" de Ewa Farna
Dua Lipa zpívá Na Ostří nože od Ewy Farne. Jako ta čeština ??😍😍— Misha (@Mishak841) May 27, 2025
Pocta pro Evičku jako blázen :D pic.twitter.com/V1bxAUiRfO
20. 28 de mayo de 2025 - Praga: "Na ostrí noze" de Farna (con Farna)
🚨 POLIGLOTA! Dua Lipa fazendo um cover EM TCHECO de “Na ostří nože”, de Ewa Farna na #RadicalOptimismTour em Praga.— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) May 27, 2025
pic.twitter.com/VflQNXrI3o
21. 31 de mayo de 2025 - Munich: "Forever Young" de Alphaville
Dua Lipa singing Forever Young ❤️ pic.twitter.com/c5vSKqhtDb— łuke (@lipaxagb) May 31, 2025
22. 1 de junio de 2025 - Munich: "Stolen Dance" de Milky Chance
🚨HINO! Dua Lipa fez um cover de “Stolen Dance”, do Milky Chance na segunda noite da #RadicalOptimismTour em Munique. pic.twitter.com/Ovmm0MoEMc— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 1, 2025
23. 3 de junio de 2025 - Amsterdam: "Bloed, zweet en tranen" de André Hazes
📹 | @DUALIPA performed “Bloed, Zweet En Tranen” by Andre Hazes in Dutch at #RadicalOptimismTourAmsterdam night 1! (Via finedline) pic.twitter.com/3sHZaJh35R— Dua Lipa Media (@STUDlO2054) June 3, 2025
24. 7 de junio de 2025 - Milan: "A far l'amore comincia tu" de Raffaella Carrà
📹 | Full video of @DUALIPA performing “A far l'amore comincia tu” by Raffaella Carrà at #RadicalOptimismTourMilan last night! (Via simonedicembree) pic.twitter.com/0VfFTGP8M8— Dua Lipa Media (@STUDlO2054) June 8, 2025
25. 11 de junio de 2025 - Antwerp: "Sensualité" de Axelle Red
‼️ | The surprise song for #RadicalOptimismTourAntwerp 🇧🇪 N1 was “Sensualité” by Axelle Red! pic.twitter.com/B1hf6qurRc— Dua Lipa Europe (@DuaLipaEurope) June 12, 2025
26. 12 de junio de 2025 - Antwerp: "Un jour je marierai un ange" de Maere (con Maere)
Dua Lipa cantou “Un jour je marierai un ange” com o cantor belga Pierre de Maere na segunda noite de #RadicalOptimismTourAntwerp pic.twitter.com/uFvTVSUsWS— Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) June 12, 2025
27. 20 de junio de 2025 - Londres: "Virtual Insanity" de Jamiroquai (con Jay Kay)
Jamiroquai made a guest appearance during Dua Lipa’s performance yesterday, with Jay Kay and Dua Lipa performing 'Virtual Insanity' together. pic.twitter.com/P5VNXWDvCP— Daily Jamiroquai (@JamiroquaiDaily) June 20, 2025
28. 21 de junio de 2025 - Londres: "360" de Charli XCX (con Charli XCX)
Dua Lipa brings out Charli xcx to perform ‘360’ for the Radical Optimism Tour in London. pic.twitter.com/kauiHNDz1M— Pop Base (@PopBase) June 21, 2025
29. 24 de junio de 2025 - Liverpool: "Valerie" de Zutons (con Dave McCabe)
Dua Lipa & David McCabe signing Valerie #RadicalOptimismTourLiverpool— DuaLipaWears (@DuaLipaWears) June 26, 2025
N1 - Liverpool pic.twitter.com/wclmLyR8GG
30. 25 de junio de 2025 - Liverpool: "Hey Jude" de The Beatles
Dua lipa “Hey Jude” (Full) @ Anfield Stadiumpic.twitter.com/Nd0xPkjS2F— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) June 26, 2025
31. 27 de junio de 2025 - Dublin: "Nothing Compares 2 U" de Sinéad O'Connor
Dua lipa “Nothing Compares 2 U” de Sinèad O’Connor @ Dublinpic.twitter.com/SHPf8yB6sG— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) June 27, 2025
32. 1 de agosto de 2025 - Pristina: "Era" de Gjurmët (con Dukagjin Lipa)
On the night of August 1, 2025, during the opening evening of the Sunny Hill Festival in Prishtina, Kosovo, Dua Lipa invited her father Dukagjin Lipa onto the stage, and together they performed the beautiful Albanian song “Era”, originally by the band Gjurmët— Ancient Dardania 🇦🇱🇽🇰🇺🇸🇬🇧🦅 (@AncientDardania) August 2, 2025
This moment was… pic.twitter.com/Tap7qSsjiI
33. 1 de septiembre de 2025 - Toronto: "I'm Like a Bird" de Nelly Furtado
Dua Lipa covers Nelly Furtado’s ‘I’m Like a Bird’ as she kicks off the North American leg of her #RadicalOptimismTour pic.twitter.com/wLZhgPJRSv— Mark Daniell (@markhdaniell) September 2, 2025
34. 2 de septiembre de 2025 - Toronto: "Name of God" de Mustafa the Poet (con Mustafa the Poet)
🚨Dua Lipa fez um cover de “Name of God” do seu amigo Mustafa de Poet na #RadicalOptimismTourToronto! pic.twitter.com/9JIBoDg1Eu— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) September 3, 2025
35. 5 de septiembre de 2025 - Chicago: "Ain't Nobody" de Rufus and Chaka Khan (con Chaka Khan)
Dua Lipa was joined by Chaka Khan in Chicago to perform "Ain't Nobody." pic.twitter.com/nxyiHvcQUo— CONSEQUENCE (@consequence) September 6, 2025
36. 6 de septiembre de 2025 - Chicago: "September" de Earth, Wind & Fire
‼️ | The surprise song for 🇺🇸#RadicalOptimismTourChicago N2 was “September” by Earth, Wind & Fire!— Dua Lipa Europe (@DuaLipaEurope) September 7, 2025
Via leighdx59 pic.twitter.com/SAohDMI5Cl
37. 9 de septiembre de 2025 - Boston: "I Don't Want to Miss a Thing" de
Aerosmith
🚨 Dua lipa el cover de esta noche en Boston es “I Don’t Want To Miss A Thing” de Aerosmith!pic.twitter.com/Jz5I5tf3ya— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) September 10, 2025
38. 10 de septiembre de 2025 - Boston: "Bad Girls" de Donna Summer
Anoche, Dua Lipa interpretó ‘Bad Girls’ de Donna Summer durante su segundo espectáculo del ‘Radical Optimism Tour’ en Boston.pic.twitter.com/XzCC2M0naS— SergioOpina (@sergioopina_) September 11, 2025
39. 13 de septiembre de 2025 - Atlanta: "Hey Ya!" de Outkast
🚨Dua lipa en Atlanta hizo el cover “Hey ya!” de Outkast!pic.twitter.com/8Sg89DZCgo— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) September 14, 2025
40. 14 de septiembre de 2025 - Atlanta: "No Scrubs" de TLC
🚨 HINO! Dua Lipa fez um cover de “No Scrubs”, do TLC na #RadicalOptimismTourAtlanta. pic.twitter.com/yxvMuEmxbO— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) September 15, 2025
41. 17 de septiembre de 2025 - Nueva York: "No One" de Alicia Keys
Dua Lipa covers ‘No One’ by Alicia Keys at the Radical Optimism tour in Madison Square Garden. pic.twitter.com/VXGAOyyayl— Pop Base (@PopBase) September 18, 2025
42. 18 de septiembre de 2025 - Nueva York: "One Way or Another" de Blondie
🚨 HINO! Dua Lipa fazendo um cover de “One Way Or Another” da banda Blondie. pic.twitter.com/N1hrsIRRCQ— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) September 19, 2025
43. 20 de septiembre de 2025 - Nueva York: "Le Freak" de Chic (con Nile Rodgers)
Dua Lipa (@DUALIPA) performs “Le Freak” with Nile Rodgers at Madison Square Garden 🪩 pic.twitter.com/z704UdHFj3— Rolling Stone (@RollingStone) September 21, 2025
44. 21 de septiembre de 2025 - Nueva York: "It Ain't Over 'til It's Over" de Lenny Kravitz (con Kravitz)
Dua Lipa y Lenny Kravitz cantando “It Ain’t Over Til It’s Over” 🤍 pic.twitter.com/zeUEVDbxz6— Indie 505 (@Indie5051) September 23, 2025
45. 26 de septiembre de 2025 - Miami: "Conga" de Miami Sound Machine
‼️ | The surprise song for 🇺🇸#RadicalOptimismTourMiami N1 was— Dua Lipa Europe (@DuaLipaEurope) September 27, 2025
“Conga” by Gloria Estefan and the Miami Sound Machine!
Via adriantabraue (TikTok) pic.twitter.com/ne7ERWrcr5
46. 27 de septiembre de 2025 - Miami: "One Last Time" de Ariana Grande
Dua Lipa cantando “One Last Time” de Ariana Grande el día de hoy OMG 😍 pic.twitter.com/N3CNmCqLzV— Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) September 28, 2025
47.30 de septiembre de 2025 - Dallas: "Since U Been Gone" de Kelly Clarkson
🚨Dua lipa y el cover “Since U Been Gone” por Kelly Clarkson en @ Dallas, Texaspic.twitter.com/uWtc2zEjCo— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) October 1, 2025
48. 1 de octubre de 2025 - Dallas: "Beyond" de Leon Bridges (con Bridges)
Dua Lipa brought out Leon Bridges to perform 'Beyond' on night two of her Radical Optimism Tour in Dallas, Texas. pic.twitter.com/EUdEVUWVbx— Bops and Bangers (@bopsandbangers) October 2, 2025
49. 4 de octubre de 2025 - Los Angeles: "The Chain" de Fleetwood Mac
🚨 MEU DEUS! Dua Lipa fez um cover de “The Chain” da banda Fleetwood Mac. pic.twitter.com/OIqXUq7g36— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) October 5, 2025
50.5 de octubre de 2025 - Los Angeles: "California Dreamin'" de The Mamas & the Papas
🚨 MEU DEUS! Dua Lipa fez um cover de “California Dreamin’” do The Mamas & The Papas. pic.twitter.com/gnm4txgjkF— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) October 6, 2025
51.7 de octubre de 2025 - Los Angeles: "All Night Long (All Night)" de Lionel Richie (con Lionel Richie)
Dua Lipa brings Lionel Ritchie out as a guest to sing “All Night Long (All Night)” on her third night playing the Kia Forum in Los Angeles. pic.twitter.com/h09PZ1PcLb— Variety (@Variety) October 8, 2025
52. 8 de octubre de 2025 - Los Angeles: "Don't Speak" de No Doubt (con
Gwen Stefani)
Dua Lipa y Gwen Stefani cantando “Don’t Speak” pic.twitter.com/rwW4Sgp4Db— Indie 505 (@Indie5051) October 10, 2025
53. 11 de octubre de 2025 - San Francisco: "Piece of My Heart" de Big Brother and the Holding Company
🚨 Dua Lipa fazendo um cover de “Piece Of My Heart”, de Janis Joplin, no show de ontem em San Francisco. pic.twitter.com/hceL7grNlO— Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) October 12, 2025
54.12 de octubre de 2025 - San Francisco: "Wake Me Up When September Ends" de Green Day (con Billie Joe Armstrong)
🚨Dua lipa y su invitado sorpresa es Billie Joe Armstrong de Green Day para cantar “Wake me up when september ends” en San Francisco!pic.twitter.com/KqKkkSxDP6— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) October 13, 2025
55. 15 de octubre de 2025 - Seattle: "The Story" de Brandi Carlile (con Brandi Carlile)
Dua Lipa brought Brandi Carlile out in Seattle to perform “The Story.”— 🏁 (@concertleaks) October 16, 2025
pic.twitter.com/16o0G74VyW
56.16 de octubre de 2025 - Seattle: "I Will Follow You into the Dark" de Death Cab for Cutie (con Ben Gibbard)
Dua Lipa and Ben Gibbard perform “I Will Follow You Into the Dark” in Seattle (2025) https://t.co/Xc1cdUhp0T pic.twitter.com/YVp85xt4Mg— Nicotine (@nicotinearchive) November 12, 2025
57.7 de noviembre de 2025 - Buenos Aires: "De Música Ligera" de Soda
Stereo
Dua Lipa cantando De Música Ligera es lo mejor que he visto en mi vida, hay algo que esa mujer no pueda hacer???? Soda Stereo llévensela de gira!!! pic.twitter.com/ZDVAZ4j0VM— ana⁴⁴ (@anapau_villa) November 8, 2025
58. 8 de noviembre de 2025 - Buenos Aires: "Tu Misterioso Alguien" de
Miranda!
🚨Dua lipa “Tu Misterioso Alguien” (Full) @ Buenos Aires, Argentinapic.twitter.com/VWZQod5dt4— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 9, 2025
59.11 de noviembre de 2025 - Santiago: "Tu falta de querer" de Mon Laferte
Dua Lipa haciendo cover de "Tu falta de querer" de Mon Laferte en Chile 💃 pic.twitter.com/RL7wVPNP3Y— Vanishoo (@Vanishoo2709) November 12, 2025
60. 12 de noviembre de 2025 - Santiago: "El Duelo" de La Ley
Dua lipa “El Duelo” de La Ley (full) @ Estadio Nacional de Chilepic.twitter.com/TslbT8z6cM— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 13, 2025
61.15 de noviembre de 2025 - São Paulo: "Magalenha" de Carlinhos Brown (con Brown)
🚨🇧🇷 Dua Lipa e Carlinhos Brown cantando "Magalenha", de Sérgio Mendes, no primeiro show da Radical Optimism Tour no Brasil. pic.twitter.com/Uk4gtIuVrj— SB (@SeriesBrasil) November 16, 2025
62.15 de noviembre de 2025 - São Paulo: "Margarida Perfumada" de
Timbalada (con Brown y Caetano Veloso)
🚨🇧🇷 Dua Lipa e Caetano Veloso cantando "Margarida Perfumada" no primeiro show da Radical Optimism Tour no Brasil. pic.twitter.com/Lbrh3nBhHy— SB (@SeriesBrasil) November 16, 2025
63. 22 de noviembre de 2025 - Rio de Janeiro: "Mas que nada" de Jorge Ben
Dua lipa “Mas Que Nada” por Sèrgio Mendes @ Rio De Janeiro, Brasil 🇧🇷pic.twitter.com/gCPeXqlcDb— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 23, 2025
64. 25 de noviembre de 2025 - Lima: "Cariñito" de Los Hijos del Sol (con
Mauricio Mesones)*
🇵🇪❤️ Dua Lipa invitó a Mauricio Mesones para cantar 'Cariñito' en su concierto en Lima, Perú.— Carla ❁ (@shannonlada) November 26, 2025
Qué éxito. Siempre con ese gesto de su gira que demuestra el agradecimiento por cada país que la acoge.
Te adoptamos, reina.
pic.twitter.com/vnu7dbGzym
65. 28 de noviembre de 2025 - Bogotá: "Antología" de Shakira *
“Dua lipa”— Un poco de tendencias (@unpocotendencia) November 29, 2025
Porque realizó el cover “Antología” de Shakira en Bogotá, Colombia.
pic.twitter.com/znpFj50n0r
66. 1 de diciembre de 2025 -México: "Besame mucho"
Dua lipa haciendo “Bésame Mucho” versión de Luis Miguel @ Ciudad de Méxicopic.twitter.com/q1rzOkkPa7— DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 2, 2025
67. 2 de diciembre de 2025- México: "Oye Mi Amor" ft Fer
Olvera de Maná
Dua Lipa junto a Fher de Maná cantando “Oye Mi Amor” en CDMX 🇲🇽 pic.twitter.com/xKVR4fFPLD— Indie 505 (@Indie5051) December 3, 2025
68. 5 de noviembre de 2025- México: "Amor Prohibio" de Selena
Quintanilla
Dua Lipa cantando "Amor Prohibido" de Selena en su último concierto en México.🫡 pic.twitter.com/3Ylsst8XT5— Miguel Avoleván (@avolevan81) December 6, 2025