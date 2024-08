Daniel del Barco alerta sobre estafa: “No estoy pidiendo dinero, me hackearon WhatsApp”

El reconocido diseñador de calzado costarricense, Daniel del Barco, alertó, por medio de redes sociales, a seguidores y conocidos sobre una serie de estafas que están realizando a su nombre.



Del Barco conversó con Teletica.com y explicó que le hackearon su cuenta de WhatsApp y, por ese medio, han contactado a familiares y amigos suyos para pedirles dinero.

"En eso me pidieron un código de verificación y yo lo digité, pensé que era parte del protocolo de seguridad de la red y, a partir de ese momento, perdí el acceso a mi WhatsApp, me aparecía como cuando uno intenta abrir una cuenta de cero", explicó.

​"Ayer, como a eso de las 3 p. m., recibí una notificación en WhatsApp, que estaban intentando acceder a mi cuenta: que si era yo, presionara sí, y si no, presionara no. Yo pensé que estaba relacionado con el robo de mi celular, que me ocurrió hace unos días en Colombia; pero no pensé que pasara a más.

​Desde ese momento, supo que algo estaba mal. Horas después, recibió la llamada de un amigo suyo, que depositó $2.000 a una cuenta “porque Daniel se lo había pedido”.

​"Me dolió muchísimo que un amigo muy cercano, al que aprecio mucho, cayó en la estafa, y no lo culpo, estos hackers son muy astutos, usaron mi cuenta como si fuera suya, no era otro número haciéndose pasar por mí, era mi número.

Del Barco hace un llamado a estar atentos y ser más “astutos” que estos delincuentes. Este martes por la tarde, interpuso la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y le explicaron que no es una situación aislada, que es un tipo de estafa y delito informático que está tomando fuerza en el país.

​"Lo más preocupante es que no es un hecho aislado. Yo no estoy pidiendo dinero, me hackearon el WhatsApp y no solo juegan con mi nombre, también con el de otras personas. No sé por qué el banco que recibe este dinero, pese a la denuncia, no cierra la cuenta del estafador.

"Estamos en una época en la que todo el público, aunque uno intenta mantener ciertas cosas privadas, como el número de teléfono, a veces es imposible y suceden estas cosas", finalizó.