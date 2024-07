Daniel Céspedes tras primera semana en ‘Buen Día’: “Ahora desayuno con mi familia”

No solo la dinámica laboral cambió para Daniel Céspedes, luego de su paso de la edición matutina de Telenoticias al renovado Buen Día.

Teletica.com conversó con el periodista, quien indicó que ahora disfruta más de las mañanas porque puede levantarse un poco más tarde y compartir el desayuno con su esposa, Carolina Calderón, y su hija, Noelia, de 3 años.

Esa modificación en la rutina, que le permite atesorar recuerdos familiares, es calificado por Céspedes como “momentos únicos”.

"Ha cambiado muchísimo la dinámica familiar y el ajetreo de la mañana porque, si bien es cierto antes madrugaba más, entraba a eso de las 4:30 a. m. y me iba de la casa como a las 4 a. m. Entonces, cuando me iba, mi esposa y mi hija estaba re dormidas, entonces apenas les daba un beso y listo. Ahora no: veo a mi hija desde que se levanta y los desayunos con mi esposa. No sé cómo hacía mi esposa antes, porque alistar a Noe es un trajín enorme, no sé cómo hizo sola durante tanto tiempo", indicó.