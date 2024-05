Daniel Céspedes se sentará en la silla caliente de ‘¿Quién merece ser millonario?’

Vuelve la esperada sección ¿Quién merece ser millonario?, en la que personas del medio ponen a prueba sus conocimientos en “la silla caliente” y el dinero que recauden es donado a fundaciones, familias o personas que necesitan estos fondos.



Granda añadió que, como es costumbre, al participante lo llevan a conocer a la familia u organización que beneficiará, con el fin de que conozcan su verdadera motivación.

"El Club de Leones eligió a la familia. Luego, los visitamos. Fuimos a Oreamuno de Cartago. A mi me dolió muchísimo su historia. Es una familia humilde, pero de un inmenso corazón, y hace un año perdieron su casa por un voraz incendio. Han tratado de levantarse de ese duro golpe, pero aún requieren de mucha ayuda. Si en algo puedo yo contribuir, me llena de una enorme alegría", explicó Céspedes.

El presentador de la edición matutina de Telenoticias añadió sentirse muy feliz por la oportunidad.

"Me da una enorme alegría que me hayan elegido. También siento una gran responsabilidad de hacerlo de la mejor manera posible y ayudar a una familia que realmente lo necesita. Me siento muy nervioso. Quiero ayudar tanto como me sea posible. Espero que el público, la videollamada y mi memoria no me fallen", resaltó el periodista.