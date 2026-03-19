Daniel Céspedes cambia de programa en Teletica: "Es un gran reto para mí"

El periodista y presentador costarricense, Daniel Céspedes, asumirá un nuevo desafío profesional dentro de Teletica.

A partir del próximo lunes, el comunicador se integrará temporalmente al programa 7 Estrellas, donde permanecerá durante un mes.

Céspedes dejará de lado, por ese periodo, sus funciones como coordinador y presentador de Buen Día para enfocarse de lleno en su nuevo rol como periodista y presentador del espacio de entretenimiento.

Su llegada responde a la ausencia temporal de Wálter Campos, quien estará fuera de cámaras aproximadamente por un mes.

“Llego por un mes a ' 7 Estrellas' . A partir del lunes, me incorporo y salgo totalmente del rol de coordinación y de presentador de ' Buen Día' para asumir también como periodista y presentador en sustitución de mi querido Walter”, explicó Céspedes a Teletica.com.

El comunicador no ocultó su entusiasmo ante este cambio, aunque reconoció el nivel de exigencia que implica.

​“El reto es para mí muy emocionante, muy desafiante porque espero estar a la altura del compromiso. Wálter es un periodista extraordinario, es un ser humano maravilloso y espero que las expectativas puestas en mí se cumplan”, añadió.

Céspedes también destacó su cercanía con el formato del programa, del cual asegura ser seguidor desde hace años.

​“Todos los jueves lo vemos en la casa con mi esposa, entonces el formato lo conozco. Es un equipazo el que tiene 7 Estrellas”, comentó, al tiempo que elogió al equipo de producción encabezado por su directora, Leticia, así como a camarógrafos, editores y personal técnico.

El periodista adelantó que durante este mes se enfocará en la elaboración de reportajes y notas, además de asumir la conducción del espacio cuando sea necesario.

​“Nunca he tenido la oportunidad de presentar '7 Estrellas', pero es un nuevo reto que asumiré con la altura que merece. Sé que es un programa de muchos detalles y eso es algo que como periodista valoro muchísimo”, señaló.

A pesar de la emoción, Céspedes reconoció que extrañará su rutina en Buen Día.

​“Me encanta hacer 'Buen Día', son mis mañanas. La gente es espectacular, los voy a extrañar mucho, pero regreso en un mes”, afirmó.

Finalmente, el comunicador agradeció la confianza depositada en él por el canal. “Que me tomen en cuenta para un espacio tan agradable es muy bonito”, concluyó.

Con una trayectoria que incluye pasos por Teletica Deportes, Teletica.com y Telenoticias, Daniel Céspedes suma ahora una nueva experiencia en su carrera, enfrentando uno de los mayores retos de su etapa en televisión nacional.