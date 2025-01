Dakota Johnson y Chris Martin fotografiados de la mano en India, ¿siguen juntos?

Dakota Johnson y Chris Martin sorprendieron a la prensa y a sus fanáticos al ser captados paseando, tomados de la mano, por las calles de India.

Este encuentro público confirmó que la pareja sigue junta tras meses de especulaciones sobre su relación.

Las fotografías fueron capturadas en Mumbai, donde están los artistas por la gira asiática de Coldplay. Esta salida pública terminó con los rumores de separación, que circulan desde agosto de 2024, cuando medios como el Daily Mail informaron sobre un supuesto rompimiento.

En esa ocasión, las especulaciones surgieron al ver a Dakota sin su anillo de compromiso mientras paseaba a su perro.

La historia de amor entre Dakota Johnson, conocida por su papel en 50 Shades of Grey, y Chris Martin, el carismático líder de Coldplay, comenzó en 2017. Aunque los rumores del romance surgieron ese año, fue en 2018 cuando Chris confirmó la relación en una entrevista con el medio británico Tatler. Desde entonces, han protagonizado una relación intermitente que incluyó una breve separación en 2019, pero que ha logrado mantenerse fuerte a lo largo de los años.



En agosto de 2024, se habló nuevamente de una posible ruptura, tras observarse a Dakota compartiendo momentos públicos con el actor Pedro Pascal, durante un concierto de Stevie Nicks en Londres.

Estas especulaciones fueron desmentidas más tarde, pero el evento generó interrogantes sobre el estado de su compromiso con Chris. Recientemente, en el Festival de Glastonbury, Dakota demostró su apoyo incondicional al músico al asistir a una de sus presentaciones, confirmando que la relación seguía intacta.



La pareja, que lleva más de siete años, también cuenta con el respaldo de Gwyneth Paltrow, exesposa de Chris, y de los hijos del cantante, Apple y Moses Martin. Este apoyo familiar ha sido fundamental para cimentar su estabilidad emocional.



Con su reciente paseo en India, Dakota y Chris parecen dejar claro que, pese a los altibajos, su amor sigue firme.

Dakota Johnson and Chris Martin were seen in Mumbai, India. 🩶 pic.twitter.com/5XoWFfZzRD