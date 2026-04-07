Daddy Yankee será Persona del Año 2026 en los Latin Grammy

El ícono del reguetón Daddy Yankee recibirá uno de los máximos reconocimientos de la industria musical latina, en honor a su trayectoria, impacto global y contribución cultural.



El artista puertorriqueño será distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, en una gala privada programada para el próximo 11 de noviembre en Las Vegas, en el marco de la Semana del Latin Grammy, según informó Billboard la mañana de este martes.



Con casi tres décadas de carrera, es considerado una figura clave en la internacionalización del reggaetón. Su influenci12a ha sido determinante para transformar este género, que pasó de ser un movimiento urbano emergente a un fenómeno musical de alcance mundial.



Al conocer la noticia, el artista destacó el valor colectivo del reconocimiento:

​“Este reconocimiento no me pertenece únicamente a mí, sino a toda una cultura. A una generación que creyó, luchó y abrió camino. A un movimiento que nació con hambre, con visión y con identidad, y que hoy continúa dejando huella en todo el mundo. "Agradezco a Dios, a mi familia, a mis colegas, a mi isla, a Latinoamérica y al público que me ha acompañado en cada etapa de este recorrido. "Este logro es para los pioneros, para quienes resistieron, para quienes soñaron antes que nosotros y también para los que vienen detrás. Para que nunca duden del poder de nuestras raíces ni de la fuerza de nuestra cultura. ﻿Seguimos elevando el legado. Seguimos haciendo historia”, escribió vía Instagram.

Entre sus hitos más destacados figura el éxito Gasolina, incluido en el álbum Barrio Fino (2004), tema que marcó un antes y un después en la expansión del género urbano. Asimismo, ha logrado posicionar múltiples canciones en listas de Billboard, incluyendo Despacito, junto a Luis Fonsi, que dominó durante semanas los rankings internacionales.



Tras anunciar su retiro en 2022 y dar a conocer su conversión al cristianismo, el artista retomó su carrera con un enfoque renovado. En 2025 lanzó el álbum Lamento en Baile, un proyecto de corte espiritual que también alcanzó notoriedad en listas musicales.





