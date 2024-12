Daddy Yankee enfrenta a su esposa en tribunales por supuesto desfalco millonario

El reguetonero Daddy Yankee se enfrentó este viernes en un tribunal de Puerto Rico cara a cara con su esposa, a quien acusa de un desfalco millonario, por el control de las empresas del artista.



El intérprete de éxitos como Gasolina y Despacito dijo a los medios a su llegada a la corte en San Juan que estaba "bien tranquilo". "Son cosas que pasan" agregó sonriente.



La batalla legal entre Daddy Yankee y Mireddys González comenzó la semana pasada, poco después de anunciar su divorcio en redes sociales tras 29 años de matrimonio.



El reguetonero puertorriqueño de 47 años presentó una demanda ante la justicia contra González y su hermana Ayeicha, a quienes acusa de retirar 80 millones de dólares sin su autorización de una cuenta de El Cartel Records y otros 20 millones de Los Cangris, otro de sus emprendimientos.

​El "Rey del reguetón" reclama a la justicia fallar sobre el control de las empresas que fundó, así como acceso a las informaciones y cuentas bancarias de las mismas.

De acuerdo con el documento judicial, también pide "el cese inmediato de las partes de cualquier función o injerencia en las sociedades como responsables o administradores de las mismas y la entrega de la información y documentación que han retenido ilegítimamente".

Díaz Olivo insistió en las acusaciones de falta de transparencia financiera contra las hermanas González y las utilizó como argumento esencial para bloquear su acceso a las cuentas del patrimonio del cantante.

​"Hace apenas una semana se intentó retirar (de sus cuentas) no mil dólares, no diez mil dólares, no cien mil dólares, no un millón de dólares, ¡cien millones de dólares!", exclamó en el estrado.