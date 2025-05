¡Cumplió su promesa! Paulo Londra regresa a Costa Rica con su gira 2025

Paulo Londra, una de las figuras más destacadas del trap latino, regresa a Costa Rica con su esperada gira mundial 2025. El concierto se realizará el sábado 23 de agosto en el Parque Viva. Las entradas estarán disponibles próximamente en eticket.cr, con preventa exclusiva para tarjetahabientes American Express a partir del 28 de mayo.



En febrero de este año, durante su presentación en el Picnic Fest, el intérprete confesó ante el público costarricense su deseo de regresar al país para ofrecer un concierto en solitario. Cuatro meses después, cumple su promesa con el anuncio oficial de esta nueva fecha.



Este será el tercer encuentro del artista con su audiencia costarricense. Su primera visita fue el 24 de agosto de 2019 en Parque Viva, como parte de la gira Home Run Tour, con más de 11.000 asistentes y entradas agotadas. Londra expresó entonces su gratitud por el caluroso recibimiento.



Luego, el 8 de febrero de 2025, regresó al Picnic Fest, donde combinó clásicos con nuevos lanzamientos como Itamambuca y Recién Soltera. Tras su presentación, permaneció en el país unos días para vacacionar en Santa Teresa, Puntarenas, acompañado de su pareja e hijas. En ambas visitas, manifestó su cariño por Costa Rica y reiteró que volvería.

Ahora, con este tour, Londra suma al país dentro de una gira global que ha sido un éxito en ciudades como Barcelona, Madrid y distintas capitales latinoamericanas. El tour comenzó con funciones agotadas en el Palau Sant Jordi y el Movistar Arena, y luego arrasó en México con más de 65.000 boletos vendidos en siete fechas.

El repertorio incluirá sus grandes éxitos, así como canciones del EP Versus, una obra íntima y personal que marca su regreso al trap. Temas como Sin Cadenas, Mi Versión y Gracias muestran su evolución artística y conexión emocional con el público. Los videoclips del EP fueron grabados en Buenos Aires junto a amigos de su infancia, destacando su autenticidad.



Paulo Londra ha roto múltiples récords. Fue el primer artista argentino en superar el billón de streams en Spotify con Adán y Eva, y acumula más de 5 mil millones de reproducciones con su álbum debut Homerun. Su segundo disco, Back to the Game, alcanzó el puesto #2 del ranking global en Spotify, con colaboraciones junto a Ed Sheeran, Feid, Timbaland, Travis Barker y Duki.



También fue elegido para interpretar junto a Lil Baby el tema oficial del Mundial Qatar 2022, The World Is Yours To Take, en una colaboración con FIFA y Coca-Cola. En 2024 cerró el año con lanzamientos como Perreito pa llorar (con Lola Índigo) y A200 Remix (junto a Lit Killah, King Savage y Luck Ra).



Juan Carlos Campos, director general de ONE Entertainment, afirmó que este es uno de los conciertos más esperados.

​“Nos comprometemos a cuidar cada detalle, desde la experiencia del fan hasta la calidad técnica del show. Paulo Londra representa una nueva generación de la música latina, y Costa Rica será parte de ese recorrido”, comentó.

El 23 de agosto promete ser una noche inolvidable para los seguidores del artista. Un reencuentro con una figura que no solo ha conquistado escenarios globales, sino también los corazones del público costarricense.