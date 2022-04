Cumple promesa a su abuela fallecida y se lleva ₡3 millones en QQSM

El tercer programa de la sexta temporada de "¿Quién quiere ser millonario?", estuvo cargado de emoción y repartió ₡4.500.000 entre dos veinteañeros y estudiantes.

El primero en participar fue el estudiante de Bibliotecología y Arquitectura, Cristopher Maroto, de San Pedro y de 26 años.

“El participar en QQSM es parte de una promesa de una persona que ya no está conmigo que era mi abuela y de hecho a ella le encantaba el programa en las primeras temporadas, pero murió hace nueve años. Soy un ratón de biblioteca y me gustan todo tipo de noticias”, indicó.

Maroto se marchó del programa con ₡3.000.000 y falló en una pregunta que lo colocó en la zona segura.

La pregunta que dejó en el camino al estudiante fue la siguiente:

La expresión “una cortina de hierro ha caído sobre el continente” se atribuye a:

A-Winston Churchill (respuesta correcta)

B-John F. Kennedy

C-Nelson Mandela

D-Nikita Khrushchev (Respuesta que escogió la participante).

Por su parte, Jason Huertas de San Carlos, de 22 años, estudiante de Informática y Tecnología de videojuegos, fue el segundo participante de la noche.



“Siempre me ha gustado mucho el estudio y puede ser una herramienta para tener un futuro brillante, mi conocimiento viene de mi carrera que está centralizado en el mundo de los videojuegos y mi estrategia será tomarme el tiempo para responder”, acotó.

Sin embargo, pese a un buen inicio se retiró con ₡1.500.000 tras fallar el comodín de la videollamada.

“No estaba muy seguro y no me quería arriesgar, así que mejor me retiro. Muchas gracias a Teletica por permitirme la oportunidad de participar”, aseguró durante el programa.

La pregunta que le causó salir del programa fue:

En mitología, ¿quién es el dios vikingo de la luz y de la verdad?

A-Balder (respuesta correcta)

B-Freyr

C-Bragi

D-Tyr (Respuesta que escogió la participante).

