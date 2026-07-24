Cultura guanacasteca se celebrará junto a Los Karkiks en la Feria Blanca

La Feria Blanca 2026 llegará a Liberia del 16 al 18 de octubre para celebrar la cultura guanacasteca. El evento promete reunir música, tradición, gastronomía y entretenimiento en la Cámara de Ganaderos del cantón.

Como parte del evento, el grupo musical mexicano ‘Los Karkiks’ se presentará el segundo día para traer su enérgica música tropical al Pacífico Norte costarricense. La banda ha conectado con todo tipo de públicos a lo largo de Latinoamérica por sus canciones Arremángala, Arrempújala y Se Menea.

Las entradas para los conciertos estarán disponibles a partir de los ₡12.000, mientras que el ingreso a las actividades taurinas tendrá un costo de ₡4.000 para adultos y será gratuito para niños menores de 12 años.

Además, el evento, organizado por NOISE Entertainment, contará con una cantina con presentaciones gratuitas de artistas nacionales durante los tres días.

“Feria Blanca nace con el propósito de brindarle a Guanacaste el espectáculo que su gente merece. Queremos ofrecer una producción de alto nivel, con precios accesibles, artistas de calidad y una experiencia que combine música, entretenimiento y nuestras tradiciones. "Nuestro objetivo es que las personas puedan disfrutar de un evento seguro, bien producido y pensado para el público”, afirmó Alejandro Fonseca, productor de NOISE Entertainment.

Los eventos se llevarán a cabo entre las 5 p. m. y la 1 a. m. los tres días de celebración, en un espacio bajo techo y con parqueo disponible, según detalla la productora. Toda la información la puede encontrar en las redes sociales de NOISE Entertainment y Feria Blanca.

