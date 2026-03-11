Cuenta regresiva para ver a Christina Aguilera en Costa Rica: aún quedan entradas

La espera está por terminar: Christina Aguilera, una de las artistas más icónicas del pop de las últimas tres décadas, se presentará por primera vez en Costa Rica durante el Picnic Fest Centroamérica 2026 en su segunda fecha. El evento, en el Centro de Eventos Pedregal, promete un espectáculo inolvidable que reunirá a distintas generaciones que han crecido con sus éxitos.

Aún quedan entradas disponibles para quienes deseen vivir esta experiencia única, tanto para este sábado 14 de marzo, como para la segunda fecha el 21 de marzo. Puede adquirirlos a través de eticket.cr.

Para este sábado, dentro del line-up destacan Maná, Ozuna, Tyga, Young Miko, Rels B y Yandel. Por su parte, la segunda fecha estará protagonizada por Aguilera, Christian Nodal, Danny Ocean, Mora, Simple Plan y Juanes.







Christina Aguilera comenzó su carrera artística en el programa infantil El Club de Mickey Mouse de Disney, donde mostró un talento que rápidamente la distinguió entre sus contemporáneos. Su primer álbum, Christina Aguilera, lanzado en 1999, incluyó éxitos globales como Genie in a Bottle y What a Girl Wants, consolidándola como una de las voces emergentes más importantes de la música pop internacional.

A lo largo de su trayectoria, Aguilera se ha destacado por su versatilidad vocal, capaz de interpretar desde baladas emotivas hasta temas rítmicos con fuerza y control impecable. Su himno Beautiful, del álbum Stripped (2002), marcó a toda una generación con su mensaje de autenticidad y autoaceptación, resonando en audiencias de todas las edades.





La artista también ha dejado huella con colaboraciones exitosas como Feel This Moment junto a Pitbull o Moves Like Jagger con Maroon 5. Sus logros incluyen múltiples premios Grammy, dos Latin Grammy y la distinción de haber colocado sencillos número uno en el Billboard Hot 100 durante tres décadas consecutivas.

Además, Aguilera participa en iniciativas filantrópicas y sociales, consolidando su rol como referente cultural y figura pública comprometida.

“Christina Aguilera trasciende generaciones. Su música y su voz han acompañado a distintas etapas de la vida de muchas personas. Que llegue por primera vez a Costa Rica representa un hito para el público y para la escena musical en la región”, destacó Adrián Gutiérrez, Gerente General de Jogo, productora del festival.

Los fanáticos tienen la oportunidad de disfrutar en vivo de una de las voces más emblemáticas del pop mundial, recordando por qué Christina Aguilera sigue siendo un referente indiscutible de la música contemporánea.