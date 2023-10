¿Cuáles son los beneficios que ofrece Costa Rica para incentivar la industria fílmica en el país?

"Por ejemplo, cuando se filmó la película de Will Smith en Costa Rica, 'After Earth', los abogados del famoso actor de Hollywood preguntaban si Hacienda iba a cobrar los impuestos. Nosotros sabíamos que eso no pasaría, pero no teníamos la manera legal de asegurárselo (que Will Smith no tendría que pagar impuestos por ejercer como director durante tres meses en el país). Y ahora la ley sí lo detalla", detalló Castro.