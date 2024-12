¿Cuáles reconocidas figuras nacionales e internacionales nos dejaron este 2024?

El 2024 será recordado como un año de despedidas a numerosas personalidades influyentes en el ámbito internacional y costarricense, quienes dejaron una huella imborrable en la cultura, el arte, el deporte y los medios de comunicación.

Grandes pérdidas en Costa Rica

En el campo nacional, la tristeza inundó el corazón de los costarricenses con la partida de grandes figuras:



Lorenzo “Lencho” Salazar: el folclorista y músico, ícono de la cultura popular costarricense, falleció a los 92 años. Reconocido por su incansable labor en la preservación del folclor, deja un legado invaluable para la identidad nacional.



Angelrafael González: el maquillista, de 52 años, perdió la batalla contra un tumor cerebral. Su talento fue reconocido tanto en Costa Rica como a nivel internacional, donde trabajó con figuras como Barack Obama, Laura Pausini y Yuri.



Ramón Luis Méndez: el exárbitro y comentarista deportivo falleció a los 68 años, luego de una valiente lucha contra el cáncer de garganta. Méndez fue una figura clave en la narración deportiva, recordado por su carisma y conocimientos en programas como Deporte+.

Iván Chavarría Díaz: Periodista deportivo, especialmente destacado en el mundo radiofónico, murió este 28 de diciembre, a sus 70 años.



Inés Trejos Araya: la periodista y escritora de 92 años dejó este mundo tras una vida dedicada al Periodismo y la cultura. Pionera en el ámbito comunicacional y primera directora del Museo de Arte Costarricense, Trejos es recordada como una mujer de vasta sabiduría y gran carácter. Además, hace tres años ganó en el programa ¿Quién quiere ser millonario?



​Adiós a íconos internacionales

Liam Payne: el exintegrante de One Direction falleció a los 31 años, el 16 de octubre de 2024, en Buenos Aires, Argentina, tras caer desde el tercer piso de un hotel. La autopsia reveló que la causa de muerte fue “politraumatismo” y “hemorragia interna y externa”, provocadas por la caída.



Silvia Pinal: la actriz mexicana, ícono de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 93 años, el pasado 28 de noviembre, por diversos problemas de salud relacionados con su avanzada edad.



Maggie Smith: la aclamada actriz británica falleció a los 89 años, el 27 de setiembre. Fue conocida por las películas de Harry Potter y la serie Downton Abbey. No se ha divulgado públicamente la causa específica de su muerte.

Paul Di’Anno: el primer vocalista de Iron Maiden falleció el 21 de octubre de 2024, a los 66 años, en Salisbury, Wiltshire, Inglaterra, luego de enfrentar problemas de salud a largo plazo.



Donald Sutherland: el reconocido actor canadiense falleció el 20 de junio de 2024 a los 88 años. Aunque no se ha revelado públicamente la causa exacta de su muerte, se especula que fue por causas naturales, dada su edad.



James Earl Jones: el legendario actor y actor de voz, conocido por dar vida a personajes emblemáticos como Darth Vader en Star Wars, falleció el 9 de septiembre de 2024 a los 93 años. La causa específica de su muerte no ha sido divulgada, aunque se sabe que tenía años de presentar complicaciones de salud por diabetes.



Quincy Jones: el influyente productor musical y compositor falleció el 3 de noviembre de 2024, a los 91 años, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, debido a un cáncer de páncreas.



Tito Jackson: el guitarrista y miembro de The Jackson 5 falleció el 15 de septiembre de 2024 a los 70 años, debido a un ataque al corazón.



Shelley Duvall: la actriz estadounidense falleció a los 75 años, el 11 de julio. No se ha revelado públicamente la causa de su muerte, pero se presume que fue por causas naturales. Duvall dio su salto a la fama luego de protagonizar la exitosa película de miedo El resplandor.



Akira Toriyama: El célebre creador de Dragon Ball falleció el 1.º de marzo, a los 69 años. Toriyama sufrió un hematoma subdural agudo, un tipo de hemorragia cerebral.