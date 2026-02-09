¿Cuál es su pokémon favorito? Lady Gaga, Yamal y otros famosos lo revelan en este video

The Pokémon Company lanzó la campaña ¿Cuál es su favorito?, una iniciativa mundial que conmemora los 30 años de la franquicia e invita a los fans a compartir el Pokémon que más les gusta, en una celebración que mezcla cultura pop, videojuegos y experiencias presenciales.



La campaña se estrenó con un anuncio transmitido durante el evento deportivo más visto del año en Estados Unidos, el Super Bowl, donde figuras internacionales como Lady Gaga, Trevor Noah, Charles Leclerc, Jisoo, Maitreyi Ramakrishnan, Lamine Yamal y Young Miko revelan cuál es su pokémon preferido.



Con esta estrategia, la compañía busca reforzar el vínculo emocional que millones de personas mantienen con la marca desde hace tres décadas, destacando su impacto en distintas generaciones y culturas alrededor del mundo.





Como parte de las actividades, los usuarios de Pokémon GO —que este año cumple 10 años— podrán crear imágenes personalizadas con su pokémon favorito gracias a una nueva función de cámara integrada en la aplicación. Las creaciones se podrán compartir en redes sociales utilizando el hashtag #Pokemon30.



Además, durante el año se desarrollarán eventos presenciales diseñados para reunir a la comunidad, entre ellos Día Radiante y Noche Electrizante. El primero estará enfocado en actividades familiares, mientras que el segundo apuntará a los fans que crecieron con la saga, ofreciendo experiencias más nostálgicas e inmersivas.



La campaña también se enmarca en un momento clave para la franquicia, que recientemente celebró que Pokémon Legends: Z-A superó los 12 millones de copias vendidas, junto a otros títulos como Scarlet, Violet, Sword y Shield, que alcanzaron importantes hitos comerciales.



A tres décadas de su nacimiento, Pokémon mantiene vigente su esencia: conectar personas a través de criaturas que ya forman parte de la historia de la cultura popular mundial.



