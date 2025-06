¿Cuál es la canción de Manuel Turizo que los ticos prefieren? Él mismo responde

El cantante colombiano Manuel Turizo ya calienta motores para su esperado regreso a Costa Rica, el próximo 9 de agosto en el Anfiteatro de Parque Viva, como parte de su gira 201 Tour.

En entrevista con Teletica.com, el artista habló sobre su carrera, sus sueños, sus colaboraciones ideales y, por supuesto, su fuerte conexión con el público costarricense.



Turizo aseguró que los ticos vibran con su éxito Vaina loca, pero que su tema favorito es El Merengue. Además, amplió sobre la importancia que Julián, su hermano, tiene en su trayectoria musical, así como lo que espera del futuro como artista.



Repase a continuación la entrevista completa:





¿Qué es eso que tenemos los ticos y las ticas que hace que siempre vuelva a Costa Rica a ofrecernos grandes espectáculos?

“Gracias al cariño que ustedes nos han dado desde la primera vez. Recuerdo que fuimos a un festival allá en el parque… se me olvida el nombre, pero la energía fue increíble. Cada vez que hemos ido ha sido igual. Por mi parte, estoy muy agradecido con ustedes, con Costa Rica, con todo el mundo que escucha mi música y se la disfruta. Así que este 9 de agosto por allá los espero ver nuevamente…”.



¿Alguna vez ha tenido una colaboración soñada que esté fuera de su género? Lo hemos visto en bachata, merengue… pero, ¿algo más allá de lo habitual que represente un reto?



“¡Sí! Tengo muchas. Me encantaría colaborar con Juan Luis Guerra, con un artista francés que se llama Stromae, y también con más artistas vallenatos de mi tierra. En este álbum 201, colaboré con Elder Dayán, que es colombiano, del vallenato. A mí me gusta todo tipo de música, la verdad. Me encanta trabajar con distintos géneros, sentarme con gente que ve la música de otra manera y aprender. Eso es lo que más me gusta: probar cosas nuevas”.

¿Cuál es ese reto que todavía falta en su carrera? Porque ya ha logrado muchas cosas… pero si mañana tuviera que retirarse —esperemos que no—, ¿qué le gustaría haber cumplido?

“Hay sueños materiales, como hacer una gira de estadios. Pero el sueño más grande para mí es no perder nunca la conexión con la gente. Que, aunque mi música vaya cambiando, esa conexión se mantenga. Que la gente siga disfrutando lo que hago. Yo creo que toda mi vida voy a hacer música. Puede que lleguen otros capítulos, pero esto es lo que amo. Por eso es tan importante para mí mantener viva esa conexión”.



¿Tiene alguna anécdota de Costa Rica? ¿Una canción que sienta que los ticos disfrutan especialmente?



“Sí. Yo siento que a los ticos les gusta mucho Vaina loca. No sé por qué, pero en vivo esa canción es una locura aquí. Aunque hay varias que funcionan muy bien, esa tiene algo especial en Costa Rica… ¡La energía es muy bonita!”.

¿Cuál es la canción de Manuel Turizo que los ticos prefieren? Él mismo responde





¿Y cuál es su canción favorita para interpretar? ¿Esa que espera con ansias cantar en cada show?



“El Merengue. Ese tema me encanta, me fascina… es de mis amores. Es mi favorita”.



Sabemos que su hermano Julián ha sido un gran apoyo desde el inicio. ¿Cómo ha sido construir una carrera junto a él?



“Ha sido brutal. Desde el principio fuimos él y yo. No conocíamos a nadie más que soñara con esto, porque de donde venimos no es común querer dedicarse a la música. No conocíamos un estudio ni nada… solo teníamos el sueño y lo compartíamos. Julián creyó en el proyecto desde el día cero.

“Tener a alguien que entiende tus ideas, que te amplifica y ayuda a llevarlas a otro nivel, es clave. Julián ha sido fundamental en mi carrera, y creo que yo también lo he sido para él. Aparte de la relación de hermanos, hay una complicidad profesional que no se puede negar”.



