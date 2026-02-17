Crosswords irrumpe en la escena con video que adelanta su esperado debut discográfico

La banda de hardcore Crosswords, fundada a finales de 2024, dio el primer paso hacia su debut discográfico con el estreno del video de Non-Closure, adelanto de su primer EP, Deathbound.

Tras pulir su repertorio en vivo, el grupo apuesta ahora por fortalecer su producción audiovisual. El videoclip fue grabado por Fabián Cerdas, reconocido por documentar la escena tica. En el equipo también participaron Rigo Granados como gaffer, Steph Granados como grip y la actriz Jojo Arce.

“La canción habla sobre el impacto de relaciones tóxicas dentro del núcleo familiar. Trata de lo difícil que puede ser romper patrones ligados a figuras paternas, especialmente cuando hay situaciones de abuso o adicción. La canción transmite que cerrar capítulos pendientes no es solo una despedida, sino una forma de recuperar la salud mental y tomar control de tu propia vida”, explicó Allan Luna, bajista de la agrupación.

<span id="selectionBoundary_1771283919471_1847325174106852" class="rangySelectionBoundary" style="line-height:0;display:none">﻿</span>



Crosswords nació a finales de 2024 con la alineación conformada por Allan Luna, Leo Peraza, José Pablo Serrano, Joss Vargas y Javier Zúñiga, músicos con experiencia en otras agrupaciones como Ablaze The Embers, Billy The Kid, Inersia, Golpe Bajo, Dumah y Sigo Aquí.

Como planes inmediatos, la banda prevé lanzar el Deathbound en marzo y acompañarlo con otra pieza audiovisual.

“Planeamos iniciar la preproducción a mediados de este año, con la meta de lanzar ese segundo trabajo en 2027”, concluyó Luna.