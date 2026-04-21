Cronología del caso de D4vd, acusado de matar a una menor en Los Ángeles

El cantante de alt-pop D4vd ha sido acusado de abuso sexual, asesinato y mutilación del cadáver de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, cuyos restos en estado de descomposición fueron hallados hace siete meses en su Tesla, aparentemente abandonado, según informaron los fiscales del Condado de Los Ángeles.

Los cargos fueron presentados este lunes (21.04.2026), aunque los hechos denunciados en este perturbador caso se remontan a 2023, apenas un año después de que el primer sencillo del cantante apareciera en el Billboard Hot 100. El abogado defensor del artista de 21 años se declaró no culpable en su nombre durante la audiencia de presentación de cargos celebrada el lunes por la tarde.

A continuación, un repaso a la cronología de la investigación, las acusaciones y la carrera de D4vd, cuyo nombre legal es David Burke.

2022: La música de Burke se viraliza

Burke, un creador de contenido que comenzó a producir su propia música para acompañar los montajes de videojuegos que publicaba en línea, se vuelve viral en TikTok con su canción "Romantic Homicide". El tema llega al puesto número 4 del Billboard Hot Rock & Alternative Songs, y Burke firma con Darkroom e Interscope Records.

7 de septiembre de 2023: Los fiscales afirman que comienza el abuso

Según la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, Burke supuestamente inicia el abuso sexual continuado contra Rivas Hernández, quien acababa de cumplir 13 años. Las autoridades han descrito a la menor como una fugitiva del hogar, y los documentos judiciales señalan que vivía con Burke en Los Ángeles.

5 de abril de 2024: Se denuncia la desaparición de Rivas Hernández

La familia de Rivas Hernández denuncia por última vez la desaparición de la estudiante de séptimo grado, desaparecida de su hogar en Lake Elsinore, localidad situada a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Ya la habían denunciado desaparecida en varias ocasiones anteriores.

11 de abril de 2025: Burke debuta en Coachella

Burke actúa en el festival Coachella y vuelve a hacerse viral, esta vez por caerse de bruces al escenario tras un fallido intento de voltereta hacia atrás. En una entrevista con The Associated Press durante el festival, Burke habló sobre cómo usa los comentarios de sus seguidores en redes sociales para afinar sus listas de canciones. "Yo soy mis fans y mis fans soy yo. Trabajamos en conjunto, y es algo tan bello y poético lo que tenemos", declaró.

23 de abril de 2025: Último día conocido con vida de Rivas Hernández

Los documentos de acusación presentados por los fiscales ofrecen pocos detalles, pero sí alegan que Burke mató a Rivas Hernández "en torno al" 23 de abril, el día que señalan como el último en que se tuvo noticias de ella. Los fiscales sostienen que Burke la mató porque representaba una amenaza para su carrera.

25 de abril de 2025: Burke lanza su álbum debut, "Withered"

Burke publica su primer álbum, "Withered". En publicaciones en redes sociales y entrevistas, describe el uso de un motivo recurrente en su música y sus videos: un alter ego al que llama "IT4MI", basado en "itami", palabra japonesa que significa dolor. "Es básicamente la versión malvada de mí", dijo Burke en una entrevista publicada en mayo de 2025 en el podcast Tape Notes de YouTube. Sus videos muestran en ocasiones al personaje con los ojos vendados y una camisa que parece manchada de sangre.

5 de mayo de 2025: Las autoridades afirman que los restos de Rivas Hernández fueron mutilados

Uno de los cargos por delito grave contra Burke es el de "mutilación ilícita de restos humanos". Los fiscales sostienen que los brazos y las piernas de Rivas Hernández fueron amputados en torno al 5 de mayo.

5 de agosto de 2025: Burke inicia su gira

La gira de Burke en torno al álbum "Withered" arranca con un concierto en Del Mar, California. El 3 de septiembre también lanzó un himno oficial para Fortnite, "Locked & Loaded", en colaboración con Epic Games, en un guiño a sus orígenes, cuando publicaba montajes del juego en línea.

8 de septiembre de 2025: Se descubre el cuerpo de Celeste Rivas Hernández

Un día después de lo que habría sido su decimoquinto cumpleaños, los restos en avanzado estado de descomposición de Rivas Hernández son encontrados dentro de bolsas en el maletero de un Tesla registrado a nombre de Burke. El Model Y de 2023 había sido remolcado desde un barrio exclusivo de Hollywood Hills, donde permanecía aparentemente abandonado. Al registrar el vehículo, la policía encontró una bolsa para cadáveres cubierta de insectos que contenía la cabeza y el torso de Rivas Hernández. Debajo había una segunda bolsa con sus brazos y piernas, según los documentos judiciales.

19 de septiembre de 2025: Se cancelan las fechas restantes de la gira de Burke

Se anulan las fechas restantes de la gira, que debía concluir el 4 de noviembre en Varsovia, Polonia. The Associated Press confirmó que D4vd fue también dado de baja por su sello discográfico, Interscope Records, en algún momento de 2025.

6 de octubre de 2025: Se celebra el funeral de Rivas Hernández

Varios medios informaron que la familia de Rivas Hernández celebró un servicio fúnebre en el Cementerio y Funeraria Queen of Heaven, en Rowland Heights, California.

24 de noviembre de 2025: La policía bloquea la publicación del informe forense

En una medida inusual, la policía impide la divulgación del informe forense sobre la muerte de Rivas Hernández. La Oficina del Médico Forense declaró en un comunicado haber recibido una "orden judicial, promovida por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para establecer una restricción de seguridad" sobre el caso, que impedía hacer públicos registros o detalles, incluidas la causa y las circunstancias de la muerte, hasta nuevo aviso.

Febrero de 2026: Burke es identificado como objetivo de una investigación secreta del gran jurado

La investigación del gran jurado se mantuvo bajo secreto, como es habitual en estos procedimientos. Sin embargo, algunos documentos se hicieron públicos a raíz de un recurso presentado en Texas contra las citaciones judiciales dirigidas a la madre, el padre y el hermano de Burke. Los escritos judiciales indicaban que el Tesla estaba registrado a nombre de Burke en el domicilio de sus familiares citados, y que el "objetivo podría estar implicado en la comisión de los siguientes delitos contra las leyes del estado de California: un cargo de asesinato".

16 de abril de 2026: Burke es arrestado

Burke es detenido bajo sospecha de asesinato en relación con la muerte de Rivas Hernández y queda en prisión preventiva sin derecho a fianza. El Departamento de Policía de Los Ángeles anuncia el arresto en sus redes sociales, publicando fotografías de varios agentes equipados con indumentaria táctica y armados que se aproximan a una vivienda.

20 de abril de 2026: Burke es formalmente acusado de asesinato

Burke es acusado formalmente de asesinato, actos lascivos y lujuriosos con una persona menor de 14 años y mutilación de cadáver. Los documentos de acusación también señalan varias circunstancias agravantes que podrían derivar en una condena más severa, entre ellas que Burke habría estado "al acecho" de Rivas Hernández cuando esta entró en su domicilio y nunca más fue vista; que la menor era testigo de una investigación por los actos lascivos cometidos contra ella; y que Burke supuestamente la mató por lucro económico.

"Cuando ella amenazó con exponer su conducta delictiva y destruir su carrera musical, Burke presuntamente la asesinó", señaló la Fiscalía del Condado de Los Ángeles en un comunicado.