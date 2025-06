Crónica de un concierto imposible: Guns N’ Roses regresa a Costa Rica

Después de una historia marcada por frustraciones, cancelaciones y esperas interminables, Guns N’ Roses finalmente regresa a Costa Rica. El reencuentro con el público tico será el próximo miércoles 1° de octubre en el Estadio Nacional, como parte de su nueva gira latinoamericana.



La banda estadounidense, liderada por Axl Rose, junto a Slash y Duff McKagan, protagonizará una noche que promete convertirse en un hito musical para el país, con una puesta en escena de primer nivel y un repertorio que recorrerá clásicos como Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City y November Rain.

Una historia accidentada

La relación entre Guns N’ Roses y Costa Rica ha estado llena de altibajos. En 2013, la banda tenía previsto presentarse en el Estadio Ricardo Saprissa. Sin embargo, el concierto fue cancelado el mismo día, mientras cientos de fans ya hacían fila para ingresar.

El organizador en ese momento, Juan Carlos Campos, alegó que Axl Rose se negó a salir al escenario tras ser notificado de que no podía cantar después de la medianoche. Nunca se esclarecieron del todo los motivos reales, y ese episodio quedó como una mancha en la historia del rock nacional.

En 2020, la banda anunció un segundo concierto en el marco de su gira internacional Not In This Lifetime. Estaba programado inicialmente para el 18 de marzo en el mismo estadio, Ricardo Saprissa, y luego fue reprogramado para el 15 de noviembre debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de COVID-19.

Finalmente, en setiembre de ese año, la banda canceló oficialmente todas sus fechas en Latinoamérica, incluyendo Costa Rica, alegando que “la seguridad de nuestros fans, equipo y comunidad son nuestra prioridad”. La productora nacional Primo Entertainment se encargó del reembolso de las entradas.



Durante más de una década, los fanáticos costarricenses han mantenido la esperanza de volver a ver en vivo a esta leyenda del rock, y ahora, finalmente, ese sueño está por cumplirse.

Este esperado regreso será producido por Mercury Concerts, junto con la productora costarricense Costa Vida Presenta, y el respaldo comercial de Davivienda. La alianza promete un espectáculo con los más altos estándares técnicos y escénicos.

​“Es un honor que esta leyenda del rock comience su gira latinoamericana en nuestro país. Costa Rica siempre ha respondido con pasión a Guns N’ Roses y estamos seguros de que este concierto marcará otro capítulo inolvidable para los 'fans'”, afirmó Michael Cothran, presidente de Costa Vida Presenta.

La última vez que la banda se presentó en Costa Rica fue el 26 de noviembre de 2016, en el Estadio Nacional, también como parte de la gira Not In This Lifetime. El concierto, producido en esa ocasión por Don Stockwell, es recordado como uno de los eventos más memorables de la década para los fanáticos del rock en el país.



“Guns N’ Roses no es solo un concierto, es un acontecimiento musical. Traerlos de vuelta después de dos intentos fallidos es un orgullo y una enorme responsabilidad”, agregó Don Stockwell, gerente de Mercadeo de Costa Vida Presenta y presidente de Stockwell Entretenimiento.

Las entradas estarán disponibles próximamente a través de la plataforma kuikpei.com. Las fechas para la venta a clubes de fans, preventa exclusiva y venta general, así como los precios de las localidades, serán anunciados oportunamente por los canales oficiales de la productora.







Con más de 100 millones de discos vendidos y un legado que marcó a generaciones enteras, Guns N’ Roses sigue siendo una de las bandas más influyentes de la historia del rock. Su disco debut, Appetite For Destruction (1987), es el más vendido en la historia de EE. UU., y su gira Not In This Lifetime Tour (2016–2019) se ubicó como la cuarta más lucrativa de todos los tiempos.

Actualmente, la banda cuenta con más de 24 millones de oyentes mensuales en Spotify y una base de fans global que sigue creciendo. Su regreso a Costa Rica no solo marca una fecha en el calendario musical del país, sino también el cierre de un ciclo que por años pareció imposible.