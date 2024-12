Críticos elogian a Timothée Chalamet por su interpretación de Bob Dylan

Getty Images Chalamet canta él mismo todas las canciones de la película, en lugar de hacer playback de las grabaciones originales de Dylan.

Timothée Chalamet ha sido elogiado por la crítica por su interpretación de Bob Dylan en la nueva película biográfica sobre el cantautor estadounidense.

"Un completo desconocido" (A Complete Unknown) ya obtuvo tres nominaciones a los Globos de Oro y es probable que participe en la carrera por los Oscar del próximo año.

The Guardian dijo que Chalamet demostró una "audacia increíble" en su interpretación, mientras que Empire afirmó que el actor es "magnífico" y que su "talento musical es incuestionable".

Sin embargo, The Independent afirmó que la película biográfica "juega demasiado a lo seguro" y Screen Rant describió el filme como un retrato "fascinante aunque frustrante".

El propio Dylan apoyó la película en X la semana pasada, aunque todavía no la había visto.

"Timmy es un actor brillante, así que estoy seguro de que será completamente creíble haciendo de mí. O un yo más joven. O algún otro yo", señaló el músico.

Searchlight Deadline elogió la interpretación "extraordinaria" de Dylan realizada por Chalamet.

En su crítica de tres estrellas, Clarisse Loughrey, de The Independent, escribió que la película "adopta una postura reverente ante el arte de Dylan, poblada de interpretaciones musicales técnicamente logradas".

A su vez, dijo que la voz de Chalamet "no es perfecta, pero sin duda es impresionante", y añadió que la película está "rodada con una verdadera sensibilidad hacia el paisaje emocional de cada tema".

La película está basada en el libro de Elijah Wald, Dylan Goes Electric!, publicado en 2015.

Ambientada a principios de la década de 1960, narra el ascenso a la fama de Dylan y el conflicto entre sus raíces folk y su deseo de ampliar su repertorio para incluir el rock and roll.

La fricción está representada por la elección entre el uso de la guitarra acústica y la eléctrica, y las letras de Dylan se vuelven gradualmente más atrevidas y reflejan mejor el mundo que ve a su alrededor.

El filme culmina con una actuación caótica en el Festival de Folk de Newport en 1965, en la que Dylan fue abucheado por algunos miembros del público por tocar una guitarra eléctrica.

Getty Images Dylan dijo estar "seguro de que [Chalamet] será completamente creíble" interpretándolo.

Pete Hammond, de Deadline, alabó el diseño de producción, el vestuario y la fotografía del largometraje, así como la interpretación de su protagonista.

"En el centro de todo esto está la extraordinaria actuación de Chalamet, que interpreta él mismo todas las canciones de forma asombrosa y auténtica. No hay playback ni mezcla de voces entre el actor y el personaje", señaló.

"La música, por supuesto, vale el precio de la entrada, pero en manos de [el director, James] Mangold, afortunadamente, hay mucho más que añadir, convirtiendo así a Bob Dylan en poco menos que un completo desconocido para cuando ruedan los créditos".

La película también sigue las relaciones sentimentales de Dylan con dos mujeres en particular: la activista de los derechos civiles Sylvie Russo (interpretada por Elle Fanning) y la música folk Joan Baez (Monica Barbaro).

Reuters Chalamet asistió al estreno de la película en Los Ángeles con sus coprotagonistas Monica Barbaro y Elle Fanning.

"Hilarante y seductora interpretación"

Mae Abdulbaki, de Screen Rant, reflexionó: "Podía entender a ambas mujeres más claramente que al Dylan de Chalamet. Detrás de sus gafas de sol y su tenso lenguaje corporal, Dylan sigue siendo escurridizo".

"La película trata mucho de un artista que no se explica a sí mismo, y siento un inmenso respeto por ello, pero también crea una desconexión emocional en forma narrativa. Era como si estuviera viendo una serie de acontecimientos que no me importaban. Eso es lo que Mangold arriesga al mantener a Dylan fuera de alcance".

Peter Bradshaw, del diario The Guardian, le otorgó cinco estrellas al filme y elogió la "hilarante y seductora interpretación" de Chalamet.

"Curiosamente, la historia, a pesar de los tropos clásicos de la biopic musical que Mangold tanto hizo por popularizar, no se ajusta al formato clásico de ascenso-caída-aprendizaje-experiencia-regreso. Todo es ascenso, pero problemático y poco claro".

Kevin Maher, de The Times, fue mucho menos entusiasta y solo le concedió dos estrellas.

"Habrá espectadores que consideren la recreación de Newport '65 como un acontecimiento cinematográfico monumental. Pero a muchos les causará indiferencia", señaló.

"[La interpretación de Chalamet] es un estudio poco útil de minimalismo de mirada perdida, mientras que su voz cantando está bien aunque, ocasionalmente, roza la parodia (pero todos los imitadores de Dylan suenan a parodia)", sostuvo.

Searchlight La relación de Dylan con la cantante folk Joan Baez (Monica Barbaro) es explorada en la película.

Con un aclamado catálogo acumulado a lo largo de siete décadas, Dylan es conocido sobre todo por éxitos como Blowin' in the Wind, Mr. Tambourine Man, It Ain't Me Babe, Girl From The North Country y The Times They Are a Changin'.

"Quizá el propio Dylan sea una figura demasiado voluble como para que una biopic pueda captarlo por completo", escribió Robbie Collin, de The Telegraph, en una crítica de cuatro estrellas.

"'Un completo desconocido' se acerca todo lo que se puede razonablemente esperar", afirmó.

"En su mayor parte, la película funciona como un jugoso drama de ascenso al poder más que como un recorrido panorámico por la página de Wikipedia de un artista", dijo Collin.

Por su parte, Nick Curtis, del Evening Standard, bromeó diciendo que la película le había dado "muchas, muchas ganas de aprender a tocar la armónica".

"Es una interpretación desafiantemente antipática, a kilómetros de distancia de los roles protagónicos románticos de Chalamet", señaló Curtis.

"Él capta la postura encorvada de Dylan y la forma en que utilizaba el pelo y las gafas de sol como máscara, el zumbido insistente y agudo de su voz al hablar y al cantar y la insularidad extraña y susceptible", destacó.

"Un completo desconocido" también está protagonizada por Edward Norton y fue dirigida por Mangold, el cineasta responsable de la biopic de Johnny Cash, Walk The Line (traducida al español como "Johnny & June: Pasión y locura" o "En la cuerda floja") y de películas de las franquicias X-Men e Indiana Jones.

Searchlight El largometraje está dirigido por James Mangold, quien también estuvo detrás de la película biográfica de Johnny Cash, Walk the Line.

David Rooney, de The Hollywood Reporter, dijo: "Loablemente, ni la película ni el actor endulzan la abrasividad de un genio creativo cuya insensibilidad hacia las personas cercanas a él contrasta a menudo con la humanidad de sus canciones".

"Ese distanciamiento deja un agujero donde debería estar el centro emocional en el guion de Mangold y Jay Cocks. Hacer una película sobre un tema enigmático es intrínsecamente difícil y los guionistas merecen crédito por negarse a tratar de resolver el misterio de Bob Dylan, incluso si eso también corre el riesgo de hacerlos parecer incrédulos", añadió.

John Nugent, de Empire, concluyó: "Frustrantemente, para una historia sobre un genio poético, lucha por encontrar algo nuevo que decir".

"Hay cosas interesantes sobre el peso del talento (...) Pero para 1965 casi siempre está detrás de unas gafas de sol, su enigma calcificado".

"La película no pretende entender a Dylan, y sugiere que Dylan quizá tampoco se entienda a sí mismo. El título, al parecer, es literal".

"Un completo desconocido" se estrena el 30 de enero en América Latina.

Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.