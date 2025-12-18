¿Cristiano Ronaldo debutará en Hollywood con 'Rápidos y Furiosos'? Esto es lo que se sabe

El reconocido futbolista portugués Cristiano Ronaldo podría dar el salto al cine de la mano de una de las franquicias más taquilleras del mundo. Vin Diesel, actor y productor de la saga Rápidos y Furiosos, confirmó públicamente que el equipo creativo está desarrollando un personaje pensado especialmente para el futbolista portugués, lo que desató especulación y expectativa entre fanáticos del cine y del deporte.

La información fue revelada por el actor que da vida a Toretto a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía junto a Cristiano Ronaldo. En la publicación, el actor aseguró que ya se está escribiendo un papel para él dentro de la mitología de la saga, sin ofrecer mayores detalles sobre el tipo de participación que tendría.

“Estamos escribiendo un papel para él”, señaló el protagonista de la franquicia.





El rumor cobró aún más fuerza cuando Tyrese Gibson, actor que interpreta a Roman Pearce, publicó otra fotografía junto a Ronaldo y a miembros clave del elenco, como Michelle Rodríguez y Dwayne Johnson.

En su mensaje, Gibson dio la bienvenida al futbolista a la “familia” de la saga, alimentando aún más la conversación digital.

Hasta ahora no existe un anuncio oficial por parte de los estudios que confirme la participación del jugador. Lo único confirmado es la intención creativa expresada por Diesel, lo que deja el proyecto en una etapa preliminar.

De concretarse, Cristiano Ronaldo aparecería en la undécima entrega de la franquicia, Fast X: Part II, cinta que está prevista como el cierre de la saga principal. De acuerdo con declaraciones previas del propio Diesel, el estreno estaría programado para abril de 2027.







