¿Crisis? Piqué celebra su cumpleaños lejos de Clara Chía

Gerard Piqué se encuentra en Miami, Florida, Estados Unidos, donde pasará varios meses cuidando a sus hijos, Milan y Sasha. Su estadía en el país norteamericano ha despertado curiosidad, especialmente por el hecho de que viajó solo, sin su pareja, Clara Chía. Así lo ha confirmado la prensa internacional desde hace algunos días.



Piqué celebró su cumpleaños 38 este domingo 2 de febrero, mismo día en que Shakira cumplió 48 años.

Los hijos de ambos, Sasha y Milán, viajaron para asistir con su mamá a la ceremonia de los Grammy, por lo que el exfutbolista del FC Barcelona pasó esta celebración sin su familia.

Pese a ello, la periodista Silvia Taulés reveló, según Caracol, que en los próximos días recibirá la visita de sus padres, Joan Piqué y Montserrat Bernabéu. De acuerdo con fuentes cercanas, los abuelos aprovecharán la ausencia de Shakira para compartir tiempo con sus nietos y brindar apoyo a su hijo, quien además de ocuparse de los niños, también debe atender compromisos laborales.

¿Distancia en la relación de Piqué y Clara Chía?



Uno de los aspectos que ha generado más especulaciones es la ausencia de Clara Chía en este viaje.

El paparazzi Jordi Martín aseguró que la joven se ha mostrado triste en Barcelona y no está llevando bien esta separación temporal. De hecho, fue vista recientemente en las calles de la ciudad con un semblante serio y pensativo, lo que avivó los rumores de una posible crisis en la pareja.



Martín también recordó que a finales de 2024, cuando Milán y Sasha viajaron a España para visitar a su familia paterna, Chía tuvo que salir del hogar de Piqué porque los niños no desean convivir con ella. Esta situación podría ser una de las razones por las que no viajó a Miami junto a su pareja.

Shakira y su gira: el motivo del viaje de Piqué



La cantante colombiana se encuentra ultimando los detalles de Las mujeres ya no lloran World Tour, que ya cuenta con 44 presentaciones confirmadas entre América Latina y Norteamérica. Esto la obligará a pasar largos periodos lejos de sus hijos, por lo que Piqué accedió a viajar a Miami para hacerse cargo de ellos.



Jordi Martín dijo que fue la propia Shakira quien contactó a su expareja para pedirle que estuviera con los niños mientras ella está de gira. “En una reacción positiva, Piqué dijo que esto era un regalo, porque nada le hace más feliz que convivir con sus hijos”, reveló el paparazzi en el programa El Gordo y la Flaca, de Univisión.



La decisión de Piqué de mudarse temporalmente a Miami sin su pareja podría haber generado tensión en su relación con Clara Chía. Según Martín, ella no estaría nada contenta con la situación e incluso se sentiría desplazada. “Me dicen que está muy mal. Llegó devastada a su trabajo en Kosmos”, comentó el paparazzi.



Los rumores sobre una posible crisis se intensificaron cuando la revista ¡Hola! publicó imágenes de Clara Chía caminando sola por Barcelona, luciendo un semblante serio. Fuentes cercanas a la pareja indicaron que la joven se siente “devastada” por la distancia impuesta por la situación.

Algunos especulan que esta separación podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Piqué y Clara Chía. Martín incluso sugirió que la joven le habría dado un ultimátum al exfutbolista, pues siente que no está recibiendo su lugar en la vida del empresario.

Mientras tanto, Piqué parece enfocado en su rol como padre y en cumplir con sus compromisos laborales. Resta esperar si esta distancia afectará su relación con Clara Chía o si solo se trata de un obstáculo temporal.