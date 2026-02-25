Crisis familiar sacude a cantante Karol G tras denuncia pública de su hermana

La familia de Karol G atraviesa uno de sus momentos más delicados luego de que Verónica Giraldo hiciera públicas denuncias sobre la custodia de su hija y señalara presunta violencia familiar en su infancia.

A través de su cuenta de Instagram, antes de que fuera eliminada, la hermana de la cantante compartió varios videos en los que mostró heridas en una de sus manos y evidentes señales de afectación emocional.

Según medios internacionales como ¡Hola!, los hechos ocurrieron en medio de un intento por recuperar a su pequeña, quien actualmente permanece bajo el cuidado de sus abuelos maternos.

En sus publicaciones, también afirmó sentirse señalada por su propia familia.

​“Están diciendo que soy una loca. Hasta hoy me enteré de que mi familia me está dando la espalda”, expresó entre lágrimas, asegurando que la imagen pública que proyectan no corresponde a la realidad que vivieron puertas adentro.

Señalamientos de presunta violencia en su infancia

En sus declaraciones, Verónica sostuvo que durante su niñez habría existido violencia física y emocional en su hogar. Señaló directamente a su padre, Guillermo Giraldo, de presuntamente agredir a su madre, Marta Navarro.

Estas afirmaciones generaron una fuerte reacción en redes sociales y provocaron que la conversación se trasladara al entorno más íntimo de la artista colombiana.

Minutos después de que los videos se viralizaran, Jessica Giraldo , hermana y representante cercana de la cantante, emitió un comunicado solicitando comprensión.

“Como familia estamos atravesando un momento muy sensible y difícil, que hemos intentado manejar con discreción, respeto y muchísimo amor desde hace muchos años”, manifestó.

Asimismo, subrayó que la prioridad es que Verónica reciba la atención necesaria y que se proteja el bienestar de la menor.

Una disputa legal que se intensificó

Días antes de la eliminación de su cuenta, Verónica ya había hablado públicamente sobre su separación de Jaime Llano. En un video, visiblemente afectada, aseguró que su expareja la estaría llevando ante autoridades y que presuntamente utilizaría episodios relacionados con su salud mental en su contra.

La hermana de Karol G reveló que padece depresión desde hace un tiempo y afirmó que su situación emocional se ha agravado debido al proceso legal por la custodia de su hija. También sostuvo que los conflictos con Llano se remontan a su embarazo, etapa en la que —según su versión— enfrentaron fuertes crisis que derivaron en una separación.

Entre lágrimas, manifestó que continuará luchando por su hija y que, independientemente del desenlace legal, desea que en el futuro la menor sepa que intentó brindarle amor y protección.

Hasta el momento, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre la situación. La familia Giraldo Navarro ha reiterado su petición de respeto y empatía mientras enfrentan este complejo escenario en el ámbito privado.



