Costa Rica tiene representante en los Premios Juventud 2026 y necesita su voto

Araya Vlogs, creador de contenido costarricense con tres millones de seguidores en YouTube, fue nominado a los Premios Juventud 2026 en la categoría #ModoAvión.

El influencer, cuyo nombre real es Christopher Araya, se dedica a documentar sus experiencias en viajes alrededor del mundo, lo cual lo ha llevado a la fama a nivel nacional e internacional.

El tico de 26 años destaca por su espíritu aventurero, que lo ha llevado a explorar desde los barrios del crack en Costa Rica hasta el tigre más raro del mundo en la India, pasando por la tribu más primitiva de Sudán del Sur.

No hay destino que se le escape a este bloguero. Por esa razón, en un video que compartió en su cuenta de Instagram, el tico pidió el apoyo de sus compatriotas en esta actividad organizada por Univisión.



La ceremonia se realizará el próximo 3 de setiembre en la ciudad de Marbella, en España.

Puede votar por Araya en el siguiente enlace: Votación Premios Juventud 2026.