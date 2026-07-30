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Costa Rica tiene representante en los Premios Juventud 2026 y necesita su voto

Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, fue nominado en la categoría 'Modo Avión' y pide el apoyo de su público costarricense.

Por Paula Niebles 30 de julio de 2026, 15:15 PM

Araya Vlogs, creador de contenido costarricense con tres millones de seguidores en YouTube, fue nominado a los Premios Juventud 2026 en la categoría #ModoAvión

El influencer, cuyo nombre real es Christopher Araya, se dedica a documentar sus experiencias en viajes alrededor del mundo, lo cual lo ha llevado a la fama a nivel nacional e internacional. 

El tico de 26 años destaca por su espíritu aventurero, que lo ha llevado a explorar desde los barrios del crack en Costa Rica hasta el tigre más raro del mundo en la India, pasando por la tribu más primitiva de Sudán del Sur. 

No hay destino que se le escape a este bloguero. Por esa razón, en un video que compartió en su cuenta de Instagram, el tico pidió el apoyo de sus compatriotas en esta actividad organizada por Univisión  

La ceremonia se realizará el próximo 3 de setiembre en la ciudad de Marbella, en España

Puede votar por Araya en el siguiente enlace: Votación Premios Juventud 2026. 

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