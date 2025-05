Costa Rica se prepara para una noche de fiesta con Carlos Vives y Fonseca

Los reconocidos artistas colombianos Carlos Vives y Fonseca regresan a suelo costarricense con un concierto único que promete encender el Centro de Eventos Pedregal en Heredia el próximo sábado 16 de agosto.

La presentación se enmarca dentro de una gran celebración musical que reunirá no solo a estos dos íconos del pop latino y el vallenato moderno, sino también a talentos nacionales, una zona gastronómica especial y un exclusivo after party, todo como parte de la celebración del 13° aniversario de Jogo, productora de eventos masivos del mundo del entretenimiento, como el famoso PicNic Fest.



La venta de entradas se realizará en tres fases. La preventa exclusiva para clientes de American Express comenzará el viernes 23 de mayo a las 11:00 a.m. y se extenderá hasta el 25 de mayo. Luego, los tarjetahabientes de BAC tendrán acceso anticipado del 26 de mayo al 2 de junio. Finalmente, el 3 de junio se habilitará la venta general para todo el público a través del sitio oficial eticket.cr.



Las entradas llevarán nombres inspirados en éxitos musicales de los artistas, tales como Te mando flores, Pa' Mayte y Jogo, y estarán disponibles también en formato de mesas VIP para grupos.



El espectáculo no se limitará a la música de Vives y Fonseca. Los organizadores han confirmado una experiencia completa para el público, con la participación de artistas costarricenses, un espacio culinario especialmente curado para la ocasión y una fiesta posterior en el concepto exclusivo Klandestino by Jogo, que ha ganado popularidad en recientes eventos del país.



Adrián Gutiérrez, gerente general de la producción, aseguró que esta celebración busca rendir homenaje al camino recorrido durante más de una década y continuar apostando por experiencias inolvidables.

​“Nuestro 13º aniversario es un evento muy importante y queremos celebrarlo con espectáculos de primer nivel. Traer nuevamente a artistas como Carlos Vives y Fonseca, con quienes hemos compartido grandes momentos, es una forma de agradecer la confianza del público y seguir apostando por experiencias inolvidables”, acotó.

Cabe destacar que el evento será exclusivo para mayores de edad, por lo que se recomienda adquirir las entradas con anticipación y estar atentos a las fechas de preventa para aprovechar las mejores condiciones.