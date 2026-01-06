Costa Rica se prepara para un 2026 lleno de conciertos: repase aquí los confirmados

Costa Rica arrancará el 2026 con una intensa agenda musical, que incluye conciertos internacionales, festivales masivos y eventos para distintos géneros.

Enero: música regional, urbana y metal

El 25 de enero, el grupo colombiano Piso 21 se presentará en Palmares, mientras que el metal tendrá su espacio el 30 de enero con la banda tributo Death to All, también en Palmares.

Febrero: nostalgia noventera

El 7 de febrero, Parque Viva acogerá el Viva los 90 Fest, que reunirá a artistas icónicos de los años noventa como Los Rabanes, The Sacados, Charlie Sosa y Tapón, en un espectáculo que promete revivir grandes éxitos de la década.

Marzo: festivales y conciertos internacionales

Marzo estará marcado por PicNic Fest 2026, que se celebrará el 14 y 21 de marzo en el Centro de Eventos Pedregal, con un cartel que incluye a Christina Aguilera, Christian Nodal, Maná, Tyga y De la Rose, junto a artistas nacionales y regionales.

Il Volo actuará el 11 de marzo en Parque Viva, mientras que The Killers regresará el 25 de marzo al mismo recinto.

Ricardo Montaner presentará sus clásicos el 27 de marzo, y Tyler the Creator se subirá al escenario el 18 de marzo. Grupo Firme cerrará el mes el 28 de marzo en el Estadio Nacional.

Abril: baladas y pop latino

Abril incluirá el regreso del Dream Theater el 16 de abril, en un concierto de metal progresivo, y las actuaciones de Jesse & Joy el 19 de abril y Miguel Bosé el 25 de abril, ambos en Parque Viva.



El 26 de abril, Grupo Frontera llevará la música regional mexicana al mismo escenario, mientras que Laura Pausini se presentará el 29 de abril en el Estadio Nacional.

​Mayo: pop internacional y romántico

El 9 de mayo, Sebastián Yatra volverá al Parque Viva, seguido por Kany García el 15 de mayo. El mes cerrará con la esperada presentación de Ed Sheeran, el 30 de mayo en el Estadio Nacional, considerada una de las citas más importantes del año.

Agosto: grandes regresos

El 14 de agosto, Ricardo Arjona volverá al Estadio Nacional, generando gran expectativa entre sus seguidores en Costa Rica.

Setiembre: rock en español

El 6 de septiembre, Caifanes se presentará en Parque Viva, ofreciendo un repaso por sus mayores éxitos.

Octubre: metal británico

El 8 de octubre, Iron Maiden hará su esperado regreso al Estadio Nacional, interpretando clásicos como Fear of the Dark y Run to the Hills.

Noviembre: pop italiano y electrónica

El 18 de noviembre, Eros Ramazzotti se presentará en el Estadio Nacional, mientras que Martin Garrix pondrá el cierre al año el 27 de noviembre en Parque Viva con su música electrónica.

Con esta agenda, el 2026 se perfila como un año clave para la industria musical en Costa Rica, con propuestas que abarcan desde la música urbana y el pop hasta el rock, metal y la electrónica, garantizando opciones para todos los públicos.