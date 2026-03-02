'Costa Rica Fashion Week' celebrará su 25 aniversario en la misma semana del FIA

San José será escenario de una edición histórica de Costa Rica Fashion Week (CRFW), que este 2026 conmemora su 25 aniversario y, por primera vez, se desarrollará en la misma semana del Festival Internacional de las Artes (FIA), organizado por el Ministerio de Cultura y Juventud.

El evento se llevará a cabo del 25 al 28 de marzo en la la Antigua Aduana, con todas sus actividades gratuitas y abiertas al público, como parte de su apuesta por democratizar la moda y consolidarla como una industria cultural y creativa de impacto nacional e internacional.

Moda y arte, en una misma semana

La coincidencia con el FIA marca un hito para la plataforma, al posicionar la moda dentro del circuito oficial de las artes en el país. La organización destacó que esta articulación permite visibilizar la moda como disciplina artística que integra diseño, cultura y encadenamientos productivos dentro de las economías creativas.

En estos 25 años, CRFW ha impulsado a más de 500 diseñadores y ha promovido la articulación de un ecosistema que involucra a fotógrafos, modelos, estilistas, maquillistas, productores, relacionistas públicos, prensa e influencers, entre otros profesionales.

El crecimiento del sector también ha estado acompañado por iniciativas como la Estrategia de Moda y Diseño, presentada en 2024, así como alianzas orientadas a la exportación, la internacionalización y el intercambio cultural.

CRFW Talks abrirá la agenda

Las actividades iniciarán el miércoles 25 de marzo con CRFW Talks, de 1 p. m. a 5 p. m., en el Centro Cultural de España, en Barrio Escalante.

Entre las invitadas destaca la compradora internacional española Raquel Torres, quien formaliza una nueva alianza para la proyección de marcas latinoamericanas en mercados internacionales. Además, se desarrollará un conversatorio con tres diseñadoras del Instituto Paraguayo de Artesanías, junto a otras ponencias aún por confirmar.

Las pasarelas se realizarán del jueves 26 al sábado 28 de marzo, de 3 p. m. a 10 p. m., en paralelo con el Costa Rica Fashion Market y la Exhibición Textil en La Casa del Cuño.

Entre los diseñadores internacionales confirmados figuran propuestas de República Dominicana, México, Paraguay, El Salvador, Guatemala, España, Estados Unidos y Nicaragua.

Por Costa Rica participarán, entre otros, el Instituto Nacional de Aprendizaje, encargado de la pasarela inaugural, así como marcas y diseñadores nacionales como Urban Class, Hi-Tec x Numb, Carolina Montalvo, Positive Minds, Jeeya, Del Rio y Man Yu x INA.

El cronograma completo será anunciado una semana antes del evento en las redes sociales oficiales de la organización.

Para asistir, usted deberá gestionar su entrada digital gratuita mediante la plataforma Starticket.

Alianzas estratégicas

El Instituto Nacional de Aprendizaje se consolida como principal aliado en esta edición, resaltando su participación ininterrumpida durante los 25 años del evento.

Asimismo, la Embajada de Paraguay en Costa Rica y el Instituto Paraguayo de Artesanías impulsan un bloque especial que integrará tejidos, joyería y música en una misma pasarela.

La edición también cuenta con el respaldo de las embajadas de República Dominicana, El Salvador, México y España, así como de plataformas internacionales como México Fashion Show y Nicaragua Diseña, además del apoyo de múltiples patrocinadores privados.

Con esta edición aniversario y su coincidencia con el FIA, Costa Rica Fashion Week refuerza su papel como plataforma clave para el desarrollo sostenible de la moda y su integración plena en la agenda cultural del país.