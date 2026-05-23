Costa Rica elegirá a sus nuevos representantes para el Mundial de Cosplay en Japón

La Final Nacional del World Cosplay Summit Costa Rica 2026 se prepara para reunir a los mejores exponentes del cosplay nacional en un evento que, además de coronar al próximo Team Costa Rica, marcará un hito cultural luego de que el Gobierno de la República lo reconociera oficialmente como de interés cultural.



El certamen, considerado el más importante del país en esta disciplina, se realizará este domingo 24 de mayo en el Teatro Eugene O’Neill, en San José, donde decenas de cosplayers demostrarán su talento artístico, creatividad y destreza técnica frente a un jurado especializado.

El cosplay, una práctica artística que consiste en caracterizar e interpretar personajes de anime, manga y videojuegos, combina confección artesanal de vestuarios, maquillaje profesional, actuación y narrativa escénica.

Según la organización, la declaratoria oficial reconoce precisamente el valor cultural, educativo y social que esta expresión contemporánea ha ganado en Costa Rica.

Los ganadores del certamen obtendrán el título oficial de Team Costa Rica y representarán al país en la gran final mundial del World Cosplay Summit, que se celebrará en Nagoya, Japón, del 28 de julio al 4 de agosto de 2026.

Además del reconocimiento internacional, la pareja vencedora recibirá vuelos, hospedaje, traslados y la designación como Embajadores Culturales del Cosplay de Costa Rica.

Evaluación artística y técnica

El jurado calificará minuciosamente la confección de los trajes, los cuales deben ser elaborados en su totalidad por los concursantes. Entre los aspectos que se tomarán en cuenta destacan la originalidad, precisión, técnica y excelencia artística.

Cada pareja participante deberá presentar un espectáculo en vivo de dos minutos y treinta segundos, mostrando no solo el vestuario, sino también su propuesta escénica e interpretación de personajes.

El World Cosplay Summit reúne representantes de más de 43 países y es considerado el evento de cosplay más importante del mundo, con transmisiones en vivo que alcanzan a millones de espectadores.

Costa Rica, referente regional

En los últimos años, Costa Rica ha fortalecido su presencia dentro del circuito internacional del cosplay, posicionándose como una de las delegaciones más destacadas de la región.

En 2024, Team Wano obtuvo el Special Prize FAMORÉ Award gracias a una presentación inspirada en One Piece. Mientras tanto, en 2025, Team Sons of Sparda ganó el Action Category – Samurai Energy Award con una puesta en escena basada en Devil May Cry 3.

Según explicó Wesley Pessoa, productor del evento, el reconocimiento cultural representa un paso importante para la comunidad cosplay nacional.

“La declaratoria de interés cultural reconoce el cosplay como una disciplina artística que impulsa la creatividad y el intercambio cultural en Costa Rica. Este 24 de mayo el público verá un espectáculo de alto nivel, representando lo mejor del talento nacional”, afirmó Pessoa.

Datos del evento

Fecha: domingo 24 de mayo de 2026.

Lugar: Teatro Eugene O’Neill, San José.



Hora: puertas abiertas desde las 2 p. m.



Entradas: disponibles en OMTicket.

Precios: ₡6 mil en preventa y ₡ 7 mil el día del evento.