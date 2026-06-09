Corney, Diego Garro y Toledo presentan su canción mundialista 'Alas Pa’ Volar'

Redacción: Bernal Fonseca.

Con el inicio del Mundial 2026 y la expectativa de millones de aficionados alrededor del planeta, los creadores de contenido Corney y Diego Garro, junto al artista Toledo, presentan Alas Pa’ Volar, una canción original que busca transmitir la emoción, la ilusión y el espíritu de aventura que caracterizan la máxima cita del fútbol.



El lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Corney y Garro, quienes formarán parte de la experiencia mundialista de Teletica y TDMAX, generando contenido especial desde distintas sedes del torneo para acercar a las audiencias costarricenses a las historias, emociones y momentos que rodean la competencia.



Más que una canción inspirada en el fútbol, Alas Pa’ Volar celebra los sueños que nacen alrededor de los grandes eventos deportivos y el poder del deporte para conectar personas, culturas y generaciones.

“No tenía la canción todavía y ya estaba imaginando el video. Vimos algunas canciones de otros mundiales y sentimos que podíamos hacer la nuestra, algo que nos representara y que conectara con la forma en que vivimos esta experiencia”, comenta Corney.

Para Diego Garro, el proyecto es el resultado natural de una relación creativa que se ha fortalecido con el tiempo.



“Venimos trabajando juntos desde hace bastante tiempo con Boombazo y Atómica, y pensamos que era la oportunidad perfecta para hacer una canción. Corney ya había hecho temas como ‘Caribe’ y yo ‘Pérez Zeledón’, así que buscamos la manera de explorar y hacer música juntos. Este es el resultado”, señala.

La incorporación de Toledo aporta una dimensión artística que enriquece la propuesta, fusionando distintos estilos y sensibilidades para dar vida a una canción fresca, auténtica y pensada para acompañar cada momento de la experiencia mundialista.



El videoclip oficial fue producido por Atómica Films y Boombazo Studio, bajo la producción ejecutiva de Miguel Gómez y Dennis Gómez, quienes lideraron el desarrollo creativo y audiovisual del proyecto.



Con Alas Pa’ Volar, los artistas buscan acompañar los viajes, las reuniones entre amigos, las celebraciones y todas aquellas experiencias que convierten al Mundial en un fenómeno capaz de unir a millones de personas alrededor de una misma pasión.



La canción ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa el primer capítulo de una cobertura especial que, de la mano de Teletica y TDMAX, llevará a los aficionados costarricenses más cerca de la acción y de las historias que hacen único al Mundial.



Puede disfrutar de 'Alas Pa’ Volar' en el siguiente enlace:





