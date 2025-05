“Controlaba mi vida”, dice expareja del rapero Sean Combs en juicio en Nueva York

La artista y modelo Casandra "Cassie" Ventura, expareja de Sean "Diddy" Combs, declaró este martes en el juicio al magnate del hip-hop que le "controlaba" gran parte de su vida y utilizaba videos sexuales comprometedores para que no hablara.



Ventura denunció al rapero en 2023 por agresiones sexuales y violación.



Aunque retiró la denuncia civil tras un acuerdo extrajudicial, Ventura es la principal testigo de este mediático caso que ha sentado al exitoso empresario en el banquillo por asociación ilícita y tráfico sexual, cargos por los que, si es declarado culpable, puede pasar el resto de su vida tras las rejas.



Combs "controlaba gran parte de mi vida", dijo Ventura, en avanzado estado de gestación, en el juicio.



Ventura conoció a Combs en 2005, cuando tenía 19 años. "Solo sabía que era un empresario y un músico fuera de lo común", reconoció. Poco después firmó un contrato para publicar 10 álbumes con su discográfica, Bad Boy (Chico Malo).



Tras describir la compleja relación que los unía, dijo: "Estaba confusa, nerviosa, pero también le quería mucho", dijo.



Un vídeo de una cámara de seguridad de un hotel de marzo de 2016 que la fiscalía proyectó en la víspera en la sala del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, muestra al empresario golpeándola brutalmente y arrastrándola del cabello por un pasillo.



Según el exagente de seguridad del hotel de Los Ángeles donde se produjo la agresión, Israel Florez, Combs trató de sobornarle con un fajo de billetes para mantener el silencio.



Los doce miembros del jurado que sellarán la suerte Combs escucharon el lunes de la fiscalía y de los primeros testigos una descripción del rapero muy diferente de la cara amable de artista excéntrico y exitoso hombre de negocios que proyectaba en público.



Su otra cara escondía a un hombre "violento", "controlador" con un "poder ilimitado" que no dudaba en comprar a víctimas, empleados y testigos para que sus orgías sexuales bajo las droga, las coacciones y las amenazas y la violencia no empañaran su reputación.



Combs, de 55 años, se ha declarado inocente de todos los cargos.



Los abogados de Combs sostuvieron que, aunque parte de su comportamiento es cuestionable -en ocasiones constitutivo de maltrato doméstico-, no es una prueba de las acusaciones que le han sentado en el banquillo.



"Relación tóxica"

La fiscal Emily Johnson dijo que Combs había incendiado el coche de un hombre y colgado a una mujer de un balcón, y que había exigido cosas imposibles tanto a sus amantes como a sus empleados.



"Permítanme ser clara", dijo la fiscal, "este caso no es sobre las preferencias sexuales privadas de una celebridad", sino sobre un comportamiento "coercitivo y criminal".



Sin embargo, para Teny Geragos, abogada de la defensa del ganador de un Grammy, el caso es más bien sobre "amor, celos e infidelidad y dinero".



Sus acusadoras son "mujeres adultas, capaces y fuertes", y aunque la relación con Ventura, con la que estuvo más de una década, era "tóxica", eran "dos personas que se amaban", sostuvo la abogada, que admitió que pudo haber violencia doméstica en la relación, pero Combs no está acusado de ello.



"Ser un participante voluntario en tu propia vida sexual no es tráfico sexual", sostuvo.



Otro de los testigos que ha pasado por el estrado, Daniel Phillip, de 41 años, que dirigía un espectáculo de "revista masculina" en Nueva York, dijo haber mantenido relaciones sexuales, a menudo a cambio de dinero, con Combs y Ventura desde 2012 hasta aproximadamente finales de 2013. "Tenía un poder ilimitado", dijo el del rapero.