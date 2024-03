Continúa el misterio de Kate Middleton: ¿Es o no la mujer del video?

El misterio sobre la salud y el paradero de la princesa de Gales, Kate Middleton, aumentó en redes sociales luego de dejarse ver en un video publicado por los medios TMZ y The Sun.

Las hipótesis de que no es Middleton y las discusiones sobre su salud no han parado, más cuando se publicó una fotografía en la que mejoraron la calidad del video, y la mujer que la aplicación retrata no se parece a Kate.



Otros usuarios afirman que este tipo de aplicaciones alteran las facciones de las personas, por lo que sí podría ser la princesa.