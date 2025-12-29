Conozca quién será el rival de “El Chunche” Montero en el ‘Reto del 7’

El exjugador rojinegro, Mauricio “El Chunche” Montero, participará este lunes en el ‘Reto del 7’ de Toros Teletica.



Montero competirá en la arena de Pedregal contra el también exfutbolista de Liga Deportiva Alajuelense, Austin Berry.



Ambos tendrán que completar un circuito de barriles en moto: el que lo haga en menor tiempo, ganará 250 mil colones para donar a una causa social.



“El Chunche” representa a la Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, una ONG que brinda soporte y esperanza, de forma gratuita, a todos los niños diagnosticados con cáncer y en tratamiento.



Berry, por su parte, va a competir por la organización Creando Sonrisas, que utiliza el deporte y el arte como herramientas para la transformación social.



No se pierda este reto extremo a las 7:30 p. m. por Canal 7, Teletica.com y la app TDMAX.

