Conozca quién interpretará a Severus Snape en nueva serie de Harry Potter

La serie que prepara HBO sobre Harry Potter sigue tomando forma y sumando nombres a su elenco.

Paapa Essiedu, actor británico nominado al Emmy, está en la fase final de negociaciones para interpretar al icónico profesor Severus Snape, un papel que en la saga cinematográfica inmortalizó Alan Rickman.

Paapa Essiedu, actor que interpretará al nuevo Severus Snape. Fotografía tomada de Internet.

El fichaje de Essiedu fue revelado por el medio Deadline y forma parte de una serie de incorporaciones recientes a la producción. John Lithgow ya ha sido confirmado como Albus Dumbledore, mientras que Janet McTeer está en conversaciones para asumir el rol de Minerva McGonagall.

Essiedu, de 34 años, cuenta con una destacada trayectoria en televisión, cine y teatro. Su actuación en I May Destroy You le valió nominaciones al Emmy y al BAFTA TV, y ha trabajado en producciones como The Lazarus Project, The Outrun junto a Saoirse Ronan, y la serie de Netflix Black Doves. Además, su paso por la Royal Shakespeare Company y su interpretación de Hamlet le han otorgado reconocimiento en el ámbito teatral.



La elección de Essiedu también responde a la intención de la showrunner Francesca Gardiner de respetar las edades de los personajes según los libros de J.K. Rowling. En la historia original, Snape tiene alrededor de 31 años cuando Harry Potter llega a Hogwarts, un factor clave para seleccionar al actor que dará vida al enigmático profesor de Pociones.



HBO Max apuesta por una nueva adaptación con temporadas dedicadas a cada libro de J.K. Rowling. La esperada producción se estrenará en 2026, con un reparto que aún se encuentra en proceso.



Con el elenco tomando forma, la nueva adaptación televisiva del mago más famoso sigue generando gran expectativa entre los seguidores de la saga, quienes esperan una versión fiel a las novelas.