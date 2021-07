Conozca quién está detrás de los vestuarios en 'Nace una Estrella'

En cada una de las galas, vemos que los participantes de Nace una Estrella lucen espectaculares: todo su look está meticulosamente pensado por la vestuarista Sandra Carvajal.

Sandra lleva nueve años trabajando para Canal 7 y ha participado en programas como Dancing with the Stars y Tu Cara me Suena. Este año asumió el reto de vestir a los concursantes del programa de canto, muy diferente a los demás formatos.

Carvajal escucha el repertorio junto al director de arte, Danny Jiménez, para saber qué canción le corresponde a cada participante y luego realiza una propuesta de vestuario.

"Se toma en cuenta el físico que tengan, sus gustos, por ejemplo a las chiquitas no les gusta andar "muy peladas", entonces obviamente vamos a tener cuidado para que no se vayan a sentir incómodas. O, por ejemplo, si alguien me dice 'Sandrita, por favor, odio el color verde', aunque no se le vea mal no lo vamos a obligar a usar ese color. En este programa no es tanto de confeccionar ropa, sino de ir a buscarla e ir de compras", comentó la vestuarista.

Sandra y su equipo tienen tan solo una semana para planear la siguiente gala.

"No es una imitación, pero si uno de los chicos va a cantar algo de José José, no lo vamos a poner con un jeans roto, una chaqueta de cuero: todo debe de ir en armonía con las pantallas y utilería. Igual con los bailarines, se escoge un vestuario de manera que no se "coman" al principal, que pasen un poco más desapercibidos. Si un niño va de naranja, que ellos lleven un elemento naranja, pero nunca iguales", agregó.

Si hay alguna prenda que no se consigue en el mercado, Sandra la manda a confeccionar con Silvestre García y Bernarda Uriarte. Además, su mano derecha es doña Vicky Fonseca, modista, quien le ayuda con remiendos, arreglos y hace "milagros".

La vestuarista asegura que en esta temporada ha tenido la suerte de que no le ha rechazado los trajes. "Tal vez algo muy simple lo piden más elaborado o algo muy peladillo lo piden más tapado", explicó.

Sandra empezó a trabajar en comerciales hace 19 años, fue ahí donde adquirió la experiencia que ahora aplica en Teletica.

"En comerciales había vestido a niños, pero con estos chiquitos he disfrutado, me he dado gusto vistiéndolos. A las chiquitas poniéndoles vestidos de niña, de los que ya no usan casi ninguna, ha sido vacilón buscar tanta cosa chiquitilla; inclusive notar cómo se han estirado los chiquillos, todos, tanto así que por ejemplo a Juanis le quedan "picapollo" los pantalones que usaba al inicio del programa", dijo.

Además, de coordinar todo el vestuario, "Sandrita", como le llaman de cariño en Formatos, se encarga de lavar toda la ropa para que esté limpia y desinfectada en caso de que alguien más la tenga que usar.

"Se trata de reciclar bastante la ropa, para bailarines nosotros tenemos una bodega en Pavas con todo el vestuario que se ha usado en "Dancing" y en "Tu Cara me Suena", y todo eso lo trato de reciclar y combinar, porque si no sería un gasto muy grande y hasta innecesario tiendo cosas que nos pueden funcionar", acotó.

La vestuarista asegura que lo más importante y satisfactorio de su trabajo es que los participantes queden contentos, porque la seguridad que tengan la van a reflejar en el escenario.